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«انخفاض بعد صعود».. الذهب في وعالميا مساء اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021

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«انخفاض بعد صعود».. اسعار الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021 «انخفاض بعد صعود».. الذهب في وعالميا مساء اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021

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استقرت أسعار الذهب في مصر، مساء اليوم الثلاثاء، 6 يوليو 2021، عند الاسعار المرتفعه التي حققها ظهر اليوم، في الوقت الذي انخفض فيه سعر الذهب عالميًا، وأعلنت شعبة الذهب في أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، في الصاغة بدون المصنعية، مساء اليوم الثلاثاء، 899.5 جنيه، وسعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر، 787 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا عند 674.5 جنيه، والجنيه الذهب عند سعر 6292 جنيها، ويتوقع الخبراء ارتفاعا جديدا في الذهب محليا على مدار اليوم استجابة للارتفاع العالمي.

بينما انخفضت أسعار الذهب عالميا، مساء اليوم بعدما ارتفع ظهر اليوم، حيث انخفض في نهاية اليوم بمقدار 14 دولارا بالأوقية، وافتتح الذهب التداول عند 1787.5 دولار للأوقية، ووصل في التداول عند 1810 دولارت للأوقية، ثم انخفض إلى 1796.56 دولارا .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح اليوم الثلاثاء،793.00 جنيه، بينما كانت 798.35 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1،796.56 $، بينما كانت 1،810.49 $ .

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