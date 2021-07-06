مستشار الرئيس: 43 عرضا مرضيا يمكن أن تصيب المتعافين من كورونا

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن 43 عرضًا مرضيًّا يمكن أن يعاني منها المتعافي من الإصابة بفيروس كورونا، مطمئنًا المواطنين بأن هذه الأعراض تظهر على نسبة وصفها بـ«البسيطة» من المتعافين، تتراوح بين 10% و15%.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء: "من بين هذه الأعراض، الشعور بآلام في الجسم وانخفاض الجهد وصعوبة التنفس جزئيًّا، وقد يصل الأمر إلى تليفات في الرئة، وهذه التلفيات لا قواعد لها، وتشمل حالات تُشفى سريعًا وحالات متوسطة وحالات أشد صعوبة تحتاج وقتًا أطول".

وأوضح أن هذه الأعراض سببها معركة بين مناعة الجسم والمواد الكيماوية التي تُتنَج من الالتهاب الرئوي، ما قد يؤدي إلى بعض التليفات والتي قد تكون شديدة للغاية وتطيل فترة العلاج.

وأشار تاج الدين إلى أن استخدام العلاج لهذه الحالات قد يطول فترة من الزمن، لكن الرئة قد تعود إلى حالتها الطبيعية بنسبة 100%، موضحًا أن هذا الأمر يختلف عن التليفات المناعية التي تحتاج وقتًا أطول، ويهدف العلاج في هذه الحالة إلى وقف التليفات وليس منعها بشكل كامل.

وأشار إلى أن مصر تنتهي حاليًّا من تداعيات الموجة الثالثة لتفشي كورونا، وأن عدم حدوث موجة رابعة مرتبط بمدى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية.