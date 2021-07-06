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ماذا يعني اتفاق ملزم لإثيوبيا بشأن سد النهضة؟.. أستاذ إدارة مياه يوضح

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ماذا يعني اتفاق ملزم لإثيوبيا بشأن سد النهضة؟.. أستاذ إدارة مياه يوضح ماذا يعني اتفاق ملزم لإثيوبيا بشأن سد النهضة؟.. أستاذ إدارة مياه يوضح

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كشف الدكتور هاني سويلم، أستاذ إدارة المياه بجامعة إخن الألمانية، عن ماهية الاتفاق الملزم لإثيوبيا الذي تسعى لتوصل إليه بشأن سد النهضة مع مجلس الأمن، قائلًا: «الاتفاق يتمحور حول كمية المياه التي تريد إثيوبيا أن تخصمها من حصتي مصر والسودان من المياه سنويًا».

وأوضح «سويلم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة» الذي يُبث عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أنه لابد من وجود خبراء ومراقبين دوليين أثناء إبرام هذا الاتفاق حال التوصل إليه من قِبل مصر والسودان مع إثيوبيا، وذلك حتى تلتزم به الأخيرة، لافتًا إلى أن الاتفاق سيتمحور حول كمية المياه التي تريد إثيوبيا حجزها سنويًا من خلال السد.

وأضاف: «يعني لو إثيوبيا عاوزة تخصم مثلا 13.5 مليار من المياه لازم يكون بشروط محددة.. هل ده هيحصل وقت فيضان ولا وقت جفاف؟»، متابعًا: «حال وجود جفاف في أحد الأعوام لا يجوز لإثيوبيا أن تحجز هذا الكم من المياه من خلال السد عن مصر والسودان، إذ يفرض عليه الاتفاق حال توقيعه أنها تفرغ ما حجزته من المياه في عام الجفاف».

المصرى اليوم

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