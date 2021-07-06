قميص منقوش «قصة قصيرة» لــ إنجى الحسينى

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جلس عمى مهمومًا يفكر فى قائمة المعازيم، فغدًا فرح ليلى ابنته، التفتنا حوله نضحك وأبى يطيب خاطره بكلمتين، لم تكن المشكلة فى المصاريف ولكن المشكلة تكمن فى عمو «حسنى» قريبنا من بعيد، فأبلة «نادية» زوجة عمى سيدة أنزوحة وعائلتها وجميع أقاربها من طبقة راقية، لكن عمو حسنى لم يكن كأصحاب الياقات البيضاء من قريب أو بعيد، فهو رجل صاحب صوت جهورى يرتدى المشجر ويرقص فى الأفراح مما يسبب لنا حرجا كبيرا، وإن كان فى الوقت نفسه مصدرا للمرح، ونكاد نموت ضحكا؛ لمزاحه وطريقة رقصه.

وفى هذا الصباح حدثت مشادة بين عمى وزوجته وهى تعطيه أوامر بأن يؤكد على قريبه بأن يرتدى «بدلة» كباقى المعازيم، أو يتغاضى عن دعوته.

رفض عمى الانصياع لها ورفض أن يتجاهل قريبه، وقال لها غائظا: سأدعوه وسأرقص معه ومع الراقصة أنا كمان.. ثم غادر بيته غاضبا وأتى يستشيرنا ماذا يفعل.

وبينما هو يشكو همه وقفنا أنا وإخوتى نقلد عمو حسنى فى طريقة رقصه والجميع يضحك وعمى كذلك، ثم قام واقفا فجأة وهو يقول: والله لأعزمه ويلبس اللى يحبه، مشجر أو مخطط زى الحمار، كفاية جدعنته وطيبة قلبه، ولا واحد من أصحاب البدل يسوى مليم جنب حسنى.

وفى المساء، تأنقنا جميعا وذهبنا لفرح ليلى بذلك الفندق الشهير، والذى لا يدخله إلا علية القوم والأثرياء، وبمجرد أن انتهت الزفة وجلسنا فى أماكننا حتى سمعنا صوتا عاليا ينادى من بعيد: يا مجدى، يا مجدى، اجرِ يا مجدى..التفت أبى تجاه الصوت فإذا به عمو حسنى بقميصه الحريرى المنقوش.

وقف أبى مبتسما وهو يبحث بعينيه عن نادية، جرى الرجل عليه وهو يحتضنه بشدة ثم صمم أن يقبلنا أنا وأخواتى البنات وهو يعاكسنا ضاحكا.

وأخيرا جلس وأبى يحثه على أن يخفض صوته قليلا، ولكنه أَبَى ودعاباته بخصوص ليلة الدخلة تخرق أسماعنا، وأخيرا استسلم أبى لمزاحه وأخذ الاثنان يتبادلان الضحك الأقرب للصراخ.

والآن حانت فقرة الراقصة، حزم عمو حسنى أمره، ووقف لتقديم وصلته، والغريب أن جميع من بالقاعة كانوا يصفقون له بسعادة ماعدا ليلى وأمها واللتين كانتا تشعران بخجل وغضب لا يمكن مداراتهما، والأغرب أن أبى وعمى وقفا بعد حين ليشاركاه الرقص، وكل منهما ينظر لزوجته مغيظا كلما اقتربت الراقصة منه ولم ينقطع أحدهم عن الرقص حتى انتهاء الفقرة.

جلس أبى وعمى بجواره وهما يحتضنانه بينهما ثم سأله أحدهما: ما تلبس بدلة يا حسنى يا أخويا، هو إنت فقير؟!

فرد ببساطة: أنا بعمل اللى بيسعدنى وبس.

طبطب عمى على كتفه وهو يقول: نورت يا حبيبى والله وجودك بهجة لأى مكان.

لم يكد أبى يتأهب للنوم بعد هذا اليوم المتعب حتى تلقى مكالمة تخبره بوفاة حسنى، وكأنه كتب لليوم السعيد نهاية حزينة، تركنا نازلا والدموع تغطى وجهه وصوت نحيبنا يشق هدوء الليل.

مضت سنوات قليلة واليوم نحتفل بزفاف أختى هدى، بنفس الفندق الفخم حيث صممت أمى، فهدى ليست أقل من بنت نادية.

تجاور أبى وعمى صامتين ينظران لضيوف القاعة الفاخرة بالبذل السوداء والياقات البيضاء وربطات العنق الأنيقة، كما جلس المدعوون فى أماكنهم فى هدوء فى انتظار الراقصة المعروفة التى دخلت لتتمايل على الجالسين الذين تشبثوا بوقارهم.

راقبت أبى وعمى وهما يمسحان دموعهما التى انسابت رغما عنهما، وأتى صوت عمى متحشرجًا وهو يقول: فرح دمه تقيل، كم أفتقد القميص المنقوش وصاحبه!

هز أبى رأسه موافقًا: لقد ماتت البهجة من سنين.

(من المجموعة القصصية حكايات نجوى)