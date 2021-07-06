أخبار عاجلة

جامعة نجران تُعلن مواعيد التسجيل في عدد من الدبلومات العالية والمتوسطة -
القوى العاملة: تعيين 6401 شاب وصرف 3 ملايين للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالشرقية -
شوقي غريب عن غياب مصطفى محمد: «لدي هداف الدوري .. ولم نفقد الأمل» -
اليوم ..محاكمة محمود عزت ب"التخابر مع حماس" -
اليوم ..محاكمة المقاول الهارب محمد على و١٠٢ اخرين ب"خلية الجوكر" -
رئيس «النواب» يحيل مشروع قانون الجامعات الخاصة والأهلية إلى لجنة التعليم -
قرار جمهوري جديد للرئيس السيسي (التفاصيل) -
السعودية تتربع على عرش "أكبر 5 اقتصادات عربية في 2021" -
"أمير جازان" يوجّه بمخالفة المجازف بمركبته داخل السيول -
بوتين: أسطولنا البحري قادر على توجيه ضربة لأي عدو محتمل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

حُلمٌ يجوبُ مدينةً «شعر»

Print
حُلمٌ يجوبُ مدينةً «شعر» حُلمٌ يجوبُ مدينةً «شعر»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

«يلتقى غدًا الطريقُ بنا»!

هَمَسَت إليَّ وقبَّلتنى..

بعدما مالت على فُستانِها المفتوح مُغلِقةً عُراهْ

عيناىَ قبَّلتا غياب الضوء

فيما قد تبقِّى من أشعَّة صدرِها

وتمنَّتا لو ضمَّتا ما لا أراهْ!

نهضت كزوبعةٍ من الضوء المُصفَّى

وانثنت نحو الرصيفِ تحُثُّ خطوًا مُسرِعًا

وكنجمةٍ راحت تُرشرِشُ ضوءَها الفضىَّ فى كُلِ اتجاهْ

«ماذا إذا لم تأتِ»؟

شرَّدنى السؤالُ إلى برارى الحزنِ

.. شرَّدنى صداهْ

فنجانُها مازال يرقبُ وحدتى

وعلى حوافِ بياضهِ شىءٌ من البُنِّ الخفيفِ

.. ورعشةُ اليدِ والشفاه!

إن لم تجئ سأضيعُ فى هذى المدينةِ

.. بين أزياء النساء

.. لُغاتِها.. أضوائها الماسية الألوان ليلًا

شاردًا ومُشرَّدًا بين الأُساةْ

مرَّت وجوهُ العابرين على اغترابى

أيقظَت فى قلبىَ الأسيانِ صورتها ونايًا مُتعبًا

وفراشةً دَمعت وتاهت فى فلاةْ

«لا تأسَ سوف تجىءُ»

قالت نسمةٌ مرَّت على كُرسيِّها

حملت بقايا عطرها البرىِّ

وانفلتت مُخلِّفةً ضياهْ

حلمٌ يجوبُ مدينةً

وفتىً على مقهىً شتائىٍّ أسيرَ شرودهِ

والوقتُ نافِذةٌ

تُطِلُّ على الغيابِ أو الحياةْ!

(مونمارتر. باريس)

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
القوى العاملة: تعيين 6401 شاب وصرف 3 ملايين للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالشرقية

القوى العاملة: تعيين 6401 شاب وصرف 3 ملايين للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالشرقية

شوقي غريب عن غياب مصطفى محمد: «لدي هداف الدوري .. ولم نفقد الأمل»

شوقي غريب عن غياب مصطفى محمد: «لدي هداف الدوري .. ولم نفقد الأمل»

اليوم ..محاكمة محمود عزت ب"التخابر مع حماس"

اليوم ..محاكمة محمود عزت ب"التخابر مع حماس"

اليوم ..محاكمة المقاول الهارب محمد على و١٠٢ اخرين ب"خلية الجوكر"

اليوم ..محاكمة المقاول الهارب محمد على و١٠٢ اخرين ب"خلية الجوكر"