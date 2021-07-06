ميريت الثقافية تناقش وضع «المرأة فى العقل العربى» فى عددها الأحدث

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صدر عدد يوليو 2021 من مجلة «ميريت الثقافية»، الشهرية الإلكترونية التى تصدر عن دار ميريت للنشر، المدير العام الناشر محمد هاشم، ورئيس التحرير الشاعر سمير درويش.

ويتصدر العدد «الملف الثقافى»، وهو عبارة عن مساجلة بين أشرف البولاقى وعمرو الشيخ حول موضوع «المرأة فى العقل العربى- قراءة فى ثقافة النفى والتهميش والمصادرة»، يناقشان فيها - أخذًا وردًّا- من وجهتى نظر متباينتين هذا الملف الشائك فى الفكر العربى قديمه وجديده، من زوايا متعددة: دينية واجتماعية وفنية واقتصادية وغيرها

وتحت عنوان «خدعة الإنصاف.. حيل السلفية لإقناع المرأة بدنو منزلتها!!».. جاء فى افتتاحية رئيس: «سهل على المبررين الجدد أن يلووا عنق النص بتحميله أكثر مما يحتمل، رغم وضوحه، من أن يقولوا إن النص لا يمكن أن يصدر عن النبى، أو أن يقولوا إن ما كان يجوز على أيامه لم يعد يجوز الآن، دون أن يجرح ذلك قدسية الرسالة، استنادًا إلى أن عمر بن الخطاب عطَّل نصوصًا وألغى أخرى لتناسب المستجدات».

ويتضمن باب «إبداع ومبدعون»، فى ملف «رؤى نقدية» ستة مقالات لكل من الناقد المغربى الدكتور عبدالكريم الفرحى، والناقد العراقى ناجح المعمورى، ودينا نبيل، والدكتور عمر صوفى محمد، والشاعرة والباحثة رشا الفوال، والباحث المغربى محمد بوشيخة.

يتضمن باب «الشعر» 13 قصيدة للشعراء: عبدالمقصود عبدالكريم، أسامة الحداد، عبد الكريم كاصد (من العراق)، سعيد شحاتة، أحمد بشير العيلة (من فلسطين)، عبّود الجابرى (من العراق)، مبارك وساط (من المغرب)، حمادة غنيم، عبير زكى، حسن بولهويشات (من المغرب)، نجوى شمعون (من فلسطين)، بشرى البشوات (من سورية)، وهناء الغنيمى.

وفى ملف «القصة» سبع قصص لكل من: نبيل سليمان (من سورية)، جوخة الحارثى (من سلطنة عمان)، طلعت رضوان، سمير الفيل، عبد الحميد البسيونى، حسن المغربى (من ليبيا)، ومى عطاف (من سورية).

وخصص باب «نون النسوة» لمناقشة ديوان «على الأوستراكا أن تظل خضراء» للشاعرة المصرية سمر لاشين، تضمن أربعة مقالات للدكتور محمد زيدان، والدكتور أحمد الصغير، والدكتور أحمد جار الله ياسين (من العراق)، والدكتور على حسين يوسف (من العراق)، بالإضافة إلى قصائد جديدة لم يسبق نشرها لسمر لاشين، وتضمن باب «تجديد الخطاب» مقالين، لكل من جمال عمر رامى يحيى وتضمن باب «حول العالم» أربع ترجمات: قصائد معاصرة من ألبانيا ترجمها ياسر شعبان، ومحمد الحبيب بنشيخ (من المغرب)، وعبداللطيف شهيد (من سوريا) ونبيل موميد (من المغرب)

يتضمن باب «ثقافات وفنون» حوارًا مع الكاتب الكبير محمد سلماوى بعنوان «بسقوط حكم الإخوان.. كان على الثقافة أن تبلور مفهومًا جديدًا لمهمتها، لكن هذا لم يحدث!!»، شارك فى طرح الأسئلة 11 كاتبًا وشاعرًا وصحفيًّا من مصر والوطن العربى.

أما اللوحات المصاحبة للغلاف وللأبواب لوحة الغلاف فكانت للفنان العراقى الأمريكى قيس السندى عفت ناجى والصور الفوتوغرافية للفوتوغرافية والشاعرة السورية لمى الحسنية.

بقى القول إنه يمكن لمن يريد الاطلاع على العدد أن يدخل على رابط التصفح التالى:

https://online.flipbuilder.com/mtnlp/bqgm/