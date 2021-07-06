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قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق، إن قيام إثيوبيا ببناء سد النهضة سيسبب أضرارًا هائلة لكل من مصر والسودان، وذلك لأن السد على الرافد الرئيسي للنيل، بالإضافة إلى أن قدرته على تخزين المياه هائلة (74 مليارمتر مكعب)، كما أن نهر النيل هو مصدر المياه الوحيد لمصر والرئيسي للسودان، ما سيسبب نقصا في الشرب والأراضي الزراعية وبالتالي يهدد الاستقرار الاقتصادي والسياسي.

وأشار علام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة» عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، إلى أن القانون الدولي يمنع إثيوبيا من أيّ سد على النيل الأزرق، وذلك دون أن ترجع لدول المصب، وهو ما خالفته بشكل صريح في أكثر من واقعة، لاسيما حين صممت على عدم إطلاع كل من مصر والسودان على نتائج تصميمات ورسومات السد التي قامت بها مؤخرًا.

في سياق متصل، أوضح وزير الري الأسبق، أن دولا كثيرة لديها نزاعات على الأنهار، ولا يريد مجلس الأمن نقلها إليه لأنها تقدر بالمئات، مضيفا: «للأسف هناك مصالح لعدة دول كبرى في منطقة نزاع وهذا يجعلهم لا يأخذون مواقف واضحة وهو ما يؤثر على دول أخرى».