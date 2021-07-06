الجيزة : حملات على مركبات التوك توك والسرفيس بهضبة الأهرام

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واصلت محافظة الجيزة مجهوداتها في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من سكان هضبة الأهرام، في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حيث تشهد المدينة حملات مكثفة لضبط المخالفات ورفع تجمعات الرتش والقمامة ومعوقات الحركة المرورية.

وبحسب بيان، الثلاثاء، أسفرت الحملات خلال الفتره من ١ يوليو وحتي اليوم من ضبط 11 حاله تحويل وحدات من الغرض السكني إلى الغرض التجارى حيث تم على الفور إيقاف الأعمال وسحب المعدات والمواد المستخدمة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وشملت الحمالات ضبط وايقاف أعمال التحويل بالعقارات أرقام ( 104ك، 354 ط، 198 ب، 10 ن، 130 و، 320 أ، 50 أ، 22 م، 25 ن، 19 ب، 301 د )، إلى جانب رفع المخلفات والرتش من قطع الأراضى الفضاء غير المسورة أرقام ( 484 أ، 104، 205، 204 ز، 124 ن، 206، 205 ز، 39 ه، 123 ع، 18، 19 م بالاضافة إلى رفع مخلفات وتجريد شارع الجيش).

كما تضمنت المجهودات شن عدد من الحملات لإدارات الإعلانات والإشغالات وجهاز السرفيس لضبط حركة المرور وضبط مركبات التوك توك وسيارات السرفيس غير الملتزمه بخطوط السير ورفع إشغالات وتعديات المحال والمنشأت التجارية، والتى أسفرت عن رفع عدد من الحواجز الحديدية وإزالة الإعلانات المخالفة بالشوارع وأعلى أسوار المدينة وضبط عدد من مركبات التوك توك المخالفة والتى تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها فوراً وفقًا للقانون.