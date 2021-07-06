أخبار عاجلة

جامعة نجران تُعلن مواعيد التسجيل في عدد من الدبلومات العالية والمتوسطة -
القوى العاملة: تعيين 6401 شاب وصرف 3 ملايين للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالشرقية -
شوقي غريب عن غياب مصطفى محمد: «لدي هداف الدوري .. ولم نفقد الأمل» -
اليوم ..محاكمة محمود عزت ب"التخابر مع حماس" -
اليوم ..محاكمة المقاول الهارب محمد على و١٠٢ اخرين ب"خلية الجوكر" -
رئيس «النواب» يحيل مشروع قانون الجامعات الخاصة والأهلية إلى لجنة التعليم -
قرار جمهوري جديد للرئيس السيسي (التفاصيل) -
السعودية تتربع على عرش "أكبر 5 اقتصادات عربية في 2021" -
"أمير جازان" يوجّه بمخالفة المجازف بمركبته داخل السيول -
بوتين: أسطولنا البحري قادر على توجيه ضربة لأي عدو محتمل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الجيزة : حملات على مركبات التوك توك والسرفيس بهضبة الأهرام

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت محافظة الجيزة مجهوداتها في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من سكان هضبة الأهرام، في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حيث تشهد المدينة حملات مكثفة لضبط المخالفات ورفع تجمعات الرتش والقمامة ومعوقات الحركة المرورية.

وبحسب بيان، الثلاثاء، أسفرت الحملات خلال الفتره من ١ يوليو وحتي اليوم من ضبط 11 حاله تحويل وحدات من الغرض السكني إلى الغرض التجارى حيث تم على الفور إيقاف الأعمال وسحب المعدات والمواد المستخدمة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وشملت الحمالات ضبط وايقاف أعمال التحويل بالعقارات أرقام ( 104ك، 354 ط، 198 ب، 10 ن، 130 و، 320 أ، 50 أ، 22 م، 25 ن، 19 ب، 301 د )، إلى جانب رفع المخلفات والرتش من قطع الأراضى الفضاء غير المسورة أرقام ( 484 أ، 104، 205، 204 ز، 124 ن، 206، 205 ز، 39 ه، 123 ع، 18، 19 م بالاضافة إلى رفع مخلفات وتجريد شارع الجيش).

كما تضمنت المجهودات شن عدد من الحملات لإدارات الإعلانات والإشغالات وجهاز السرفيس لضبط حركة المرور وضبط مركبات التوك توك وسيارات السرفيس غير الملتزمه بخطوط السير ورفع إشغالات وتعديات المحال والمنشأت التجارية، والتى أسفرت عن رفع عدد من الحواجز الحديدية وإزالة الإعلانات المخالفة بالشوارع وأعلى أسوار المدينة وضبط عدد من مركبات التوك توك المخالفة والتى تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها فوراً وفقًا للقانون.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
القوى العاملة: تعيين 6401 شاب وصرف 3 ملايين للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالشرقية

القوى العاملة: تعيين 6401 شاب وصرف 3 ملايين للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالشرقية

شوقي غريب عن غياب مصطفى محمد: «لدي هداف الدوري .. ولم نفقد الأمل»

شوقي غريب عن غياب مصطفى محمد: «لدي هداف الدوري .. ولم نفقد الأمل»

اليوم ..محاكمة محمود عزت ب"التخابر مع حماس"

اليوم ..محاكمة محمود عزت ب"التخابر مع حماس"

اليوم ..محاكمة المقاول الهارب محمد على و١٠٢ اخرين ب"خلية الجوكر"

اليوم ..محاكمة المقاول الهارب محمد على و١٠٢ اخرين ب"خلية الجوكر"