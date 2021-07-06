اعتماد الملاعب الجديدة لكأس آسيا للسيدات

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اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا للسيدات 2022 في الهند، استاد مجمع "مومباي أرينا" في مومباي، واستاد مجمع "شيف تشاتراباتي" في بونيه، كملاعب جديدة من أجل استضافة البطولة.

وذكر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عبر موقعه على الإنترنت: "جاء هذا القرار بعد الأخذ بعين الاعتبار التحديات الحالية التي تفرضها جائحة كوفيد 19".

وزاد: "وضمن جهود الحد من سفر الفرق المشاركة بين الملاعب، وكذلك لضمان توفير أفضل بيئة ممكنة لتطبيق الفقاعة الطبية بما يحقق مصالح كافة أطراف اللعبة".

وأضاف أن استاد "دي واي باتيل" في نافي مومباي، والذي يتسع 37 ألف و999 مشجعا، سيظل ضمن الملاعب الـ3 التي تستضيف البطولة، والمقرر أن تقام في الفترة ما بين 20 كانون ثان/يناير والسادس من شباط/فبراير 2022.

وحجزت منتخبات اليابان وأستراليا والصين مقاعدها في البطولة، بحصولها على المراكز الثلاثة الأولى في النسخة الماضية، إلى جانب الهند المضيفة.

وتنطلق منافسات التصفيات اعتبارا من أيلول/سبتمبر المقبل، وذلك من خلال مشاركة 28 منتخبا، جرى توزيعها على ثماني مجموعات، تتنافس للحصول على البطاقات الثماني المتبقية في النهائيات التي تشهد للمرة الأولى مشاركة 12 منتخبا.

وتضم المجموعة الأولى في التصفيات منتخبات الصين تايبيه والبحرين وتركمانستان ولاوس، في حين تضم المجموعة الثانية فيتنام وطاجيكستان والمالديف وأفغانستان.

وتضم المجموعة الثالثة كوريا الشمالية وسنغافورة والعراق وإندونيسيا، بينما تضم المجموعة الرابعة ميانمار والإمارات وغوام ولبنان.

وتضم المجموعة الخامسة كوريا الجنوبية وأوزبكستان ومنغوليا، وتضم المجموعة السادسة الفلبين وهونج كونج ونيبال.

أما المجموعة السابعة فقد تضمنت منتخبات الأردن مستضيف النسخة الماضية وإيران وبنجلادش، في حين جاء بالمجموعة الثامنة تايلاند وفلسطين وماليزيا.