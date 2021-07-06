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حملات مكثفة لتطهير وتعقيم المنشأت الخدمية والعامة لمجابهة كورونا بالشرقية

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حملات مكثفة لتطهير وتعقيم المنشأت الخدمية والعامة لمجابهة كورونا بالشرقية حملات مكثفة لتطهير وتعقيم المنشأت الخدمية والعامة لمجابهة كورونا بالشرقية

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واصلت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن الشرقية، الثلاثاء، حملاتها اليومية للقيام بأعمال النظافة والتجميل والتعقيم والتطهير، لكافة المنشأت الخدمية والعامة، ودور العبادة وغيرها للحفاظ على بيئة صحية ونظيفة، ولمجابهه انتشار وحفاظا على الصورة البصرية أمام المواطنين والزائرين.

ومن جانبها شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبوحماد، بالإشتراك مع الجهات المعنية حملة موسعة لتعقيم المنشآت الحكومية، شملت تعقيم مجلس المدينة والسنترال، ومحطة السكة الحديد، والشهرالعقارى والسجل المدنى ومدرسة أبوحماد الثانوية العامة بنين، ومدرسة الثانويه العامة بنات، حرصاً على صحة وسلامة الجميع من الإصابة بفيروس كورونا.

كما نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، حملة تعقيم وتطهير للمنشآت الحكومية، شملت الوحدة المحلية بأنشاص الرمل، ومبني الضرائب العامة، ومبني الشباب والرياضة، ومبني الوحدة المحلية بكفر إبراهيم العايدي، ومبنى الوحدة المحلية البلاشون، ومبني الوحدة المحلية غيتة، وديوان عام الوحدة المحلية بأولاد سيف؛ ومبنى وجمعية الهلال الأحمر بأولاد سيف، ومكتب الضرائب العقارية بأولاد سيف، ومبنى الوحدة المحلية القديم بأولاد سيف، والحملة الميكانيكية والمخازن للوحدة المحليه بأولاد سيف، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

المصرى اليوم

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