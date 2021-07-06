تعقيم وتطهير لجان امتحانات الثانوية العامة في القليوبية

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تواصل الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية وادارات التربية والتعليم في القليوبية أعمال التطهير والتعقيم للجان إمتحانات الثانوية العامة في طوخ وبنها وشبرا الخيمة والخانكة وشبين القناطر وكفر شكر وغيرها من المدن

تطهير وتعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة فى القليوبية

طبقاً لتعليمات محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان للحفاظ على ابنائنا الطلبه واستكمالاً لأعمال مكافحة انتشار فيروس «كورونا»، تقوم فرق التطهير باستكمال أعمال تعقيم مقار اللجان التي سيقام بها امتحانات إتمام شهاده الثانويه العامه

تطهير وتعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة فى القليوبية

قال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم في القليوبية ان فرق التعقيم قامت اليوم بالمرور على كافة اللجان وتطهيرها وتعقيمها استعدادا لعقد الامتحانات السبت القادم

تطهير وتعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة فى القليوبية

اكد وكيل الوزارة أنه تم تجهيز 135 لجنة منها لجنة لمدارس STEM ولجنة للمكفوفين، وذلك لاستقبال 34 ألف طالب وطالبة إلى جانب تجهيز عدد 24 استراحة للسادة المراقبين متوفر بها كافة وسائل الإعاشة.