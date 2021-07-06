«الكفن» يُنهي الثأر بين عائلتين في قرية بطوخ (صور)

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نجحت جهود الأجهزة الأمنية والشعبية ونواب البرلمان ومجلس الشيوخ، الثلاثاء، في إقرار الصلح بين عائلتي «نصر الدين» و«فرحات» بقرية السيفا دائرة مركز شرطة طوخ حيث عقدت جلسة صلح وتقديم الكفن بالقرية لوأد الخلاف والتأر بين العائلتين في واقعة مقتل طالب إعدادي من أسرة «نصر الدين» على يد زميله طالب اخر في مشاجرة من عائلة «فرحات» منذ 3 سنوات.

واعلنت عائلة نصر الدين تقبلها العزاء في فقيدهم عقب تقديم الكفن والصلح بين العائلتين.

شهدت جلسة الصلح عددا من القيادات الأمنية والشعبية ونواب البرلمان ومجلس الشيوخ وعدد من المحكمين والعمدة كامل شفيق وممثلي الأجهزة الأمنية والنواب عادل عامر وأحمد بدوي وعزيز سابق ومحمد الفيومي اعضاء مجلس النواب وابوسريع إمام وسمير بيومي ونصيف العفيفي ومصطفي النفيلي اعضاء مجلس الشيوخ عن القليوبية

ترجع قصة الخلاف إلى واقعة مصرع الشاب احمد مدحت من عائلة نصر الدين الطالب وقت الحادث في المرحلة الإعدادية حيث كان المجني عليه عائدا من درس خصوصي رفقة مجموعة من أصدقائه وكانوا يدرسون في الصف الثالث الإعدادي وأثناء ذلك حدثت مشاجرة بينه وبين احد زملائه أنتهت بضربه على رأسه ودخل على اثرها العناية المركزة ومات بعد 4 أيام لتشتعل المشاكل بين الطرفين والنزاعات وترفض اسرة القتيل اخذ العزاء فيه وخلال الفترة الماضية عقدت اكثر من جلسة صلح ولكنها كانت تفشل حتي نجحت المساعي في الصلح وتقبل العزاء وتقديم الكفن اليوم.

جلسة صلح بين عائلتين بطوخ

جلسة صلح بين عائلتين بطوخ

جلسة صلح بين عائلتين بطوخ