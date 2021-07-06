أخبار عاجلة

طائرة نقل عسكرية روسية ترسل 250 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك لايت" إلى سوريا -
استئناف امتحانات الثانوية العامة للشعبة الأدبية وسط إجراءات مشددة -
بدء امتحان التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة -
طلاب «ثانوية الازهر» الإسكندرية يؤدون امتحان الفيزياء وسط إجراءات مشددة -
رفع 2000 طن قمامة.. الهجان يتابع أعمال النظافة وتوسعات الطريق الدائري بشبرا (صور) -
استئناف امتحانات الثانوية الأزهرية بعد عطلة العيد -
«طلاب أدبي الثانوية» يتوافدون على اللجان لأداء امتحان التاريخ في الشرقية -
استقرار وترقب .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 25 يوليو 2021 -
شاهد.. 3 محاولات ناجحة في رفع الأثقال لـ "سراج" في حضور وزير الرياضة -
«أوقاف الإسكندرية» تتسلم 4 أطنان أول دفعة من لحوم «صكوك الأضاحي» (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

عضو بـ«الشيوخ» يطالب ببيانات واضحة عن مالية الدولة: لا يوجد إجمالى ما ينفق على «التعليم»

Print
عضو بـ«الشيوخ» يطالب ببيانات واضحة عن مالية الدولة: لا يوجد إجمالى ما ينفق على «التعليم» عضو بـ«الشيوخ» يطالب ببيانات واضحة عن مالية الدولة: لا يوجد إجمالى ما ينفق على «التعليم»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون المالية الموحد المقدم من .

و تقدم النائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، باقتراح مطول خلال الجلسة، يهدف إلى إضفاء مزيد من الشفافية على البيانات المالية الواردة من الدولة، عند نقاشات الموازنة العامة سنويا.

وقال «سامي»: «أريد أن يتخذ اقتراحي شكل التوصية وإثباتها في المضبطة العامة للمجلس، وأتقدم بتوصية تتعلق بإضفاء مزيد من الشفافية على البيانات الواردة من وزارة المالية بشكل سنوي، وكذلك بيان مالي مجمع رفق مع الحساب الختامي يوضح الوضع الكلي للدورة بحيث يشمل القوائم المالية للهيئات الاقتصادية والحسابات والصناديق الخاصة.

وطالب بمزيد من الأوراق الإحصائية، التي توضح حجم الدين العام للدولة، والضمانات من المالية للهيئات خارج الموازنة، وإجمالي الموارد وأية بيانات في اللائحة التنفيذية، تقرير أداء عن مدى تحقيق خطة التنمية الاقتصادية.

و تابع: «نريد بيان مالي مجمع يوضح إجمالي الوضع الكلي للدولة، الدين العام وإجمالي الموارد وجوانب أخرى» وأشار إلى أن الموازنة العامة التي عرضت على مجلس النواب، لايوجد بها حجم الإنفاق على التعليم أو الصحة بشكل كامل.

و قال «سامى»: «بحثت في الموازنة، لم أجد رقم إجمالي للموارد التي يتم إنفاقها على التعليم، نريد مزيد من الشفافية، الخطة والموازنة في النواب أكدت أنهم استوفوا النسب الدستورية، ولكننا نريد إضفاء مزيد من الشفافية ولو ببيان إحصائي يتم إرفاقه مع البيان المالي بشكل سنوي، بما يعرض الوضع الكلي للدولة»

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الحكومة الأفغانية تفرض حظر تجول ليليًا على 31 ولاية للحد من تقدم "طالبان"

الحكومة الأفغانية تفرض حظر تجول ليليًا على 31 ولاية للحد من تقدم "طالبان"

الحكومة الأفغانية تفرض حظر تجول ليليًا على 31 ولاية للحد من تقدم "طالبان"

الحكومة الأفغانية تفرض حظر تجول ليليًا على 31 ولاية للحد من تقدم "طالبان"

طلب إحاطة يطالب الحكومة بتنشيط سياحة «اليخوت» بأفكار خارج الصندوق

طلب إحاطة يطالب الحكومة بتنشيط سياحة «اليخوت» بأفكار خارج الصندوق

عاجل - الحكومة تكشف حقيقة زيادة أجرة سيارات النقل الجماعى والسرفيس بالمحافظات

عاجل - الحكومة تكشف حقيقة زيادة أجرة سيارات النقل الجماعى والسرفيس بالمحافظات