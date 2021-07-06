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وفرنسا يبحثان التعاون المشترك في مجالات النقل في باريس

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مصر وفرنسا يبحثان التعاون المشترك في مجالات النقل في باريس وفرنسا يبحثان التعاون المشترك في مجالات النقل في باريس

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التقى الفريق مهندس كامل الوزي، وزير النقل المصري، الثلاثاء، جون باتيست جيباري وزير النقل الفرنسي بالعاصمة الفرنسية باريس.

تناولت المباحثات تعزيز التعاون بين وفرنسا في مجالات النقل المختلفة، سواء في النقل السككي أو البحري وخاصة في ظل العلاقات التاريخية المتميزة بين الشعبين الصديقين والتعاون التاريخي بين مصر وفرنسا في كافة مجالات النقل.

وأشاد الفريق مهندس كامل الوزير خلال الاجتماع بالتعاون الحالي مع الشركات الفرنسية لافتا إلى تنفيذها العديد من المشروعات المختلفة في مجالات النقل حيث تقوم شركة الستوم الفرنسية بتنفيذ مشروعي مونوريل العاصمة الادارية والسادس من اكتوبر كما تقوم الشركة بتطوير نظم الاشارات بخط سكة حديد بني سويف اسيوط بطول ٢٥٠ كم بالاضافة إلى تنفيذ نظم الاشارات بالمرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الانقاق والذي يقوم بتنفيذه تحالف للشركات المصرية الفرنسية بقيادة شركة فينسي الفرنسية، مضيفاً انه يتم التعاون أيضاً مع الشركات الفرنسية في مجال الادارة والتشغيل لمشروعات النقل المختلفة حيث تقوم شركة RATP Dev الفرنسية لادارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو انفاق القاهرة الكبرى .

كما ستقوم نفس الشركة بادارة وتشغيل القطار الكهربائي السلام / العاصمة الادارية / العاشر من رمضان كما جاري التفاوض مع شركة CMA الفرنسية لادارة وتشغيل المحطة متعددة الاغراض بميناء الاسكندرية كما يجري التفاوض مع شركةTransdev الفرنسية بالتعاون مع مجموعة شركات مصرية لانشاء وادارة وتشغيل اول مشروع BRT في مصر.

وأشار وزير النقل المصري إلى الأهمية الكبيرة لتوقيع وزارة النقل المصرية خارطة طريق مشتركة مع وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية تضمنت قيام الفرنسية بتقديم حزمة تمويلية لتنفيذ عدد من مشروعات مترو الانفاق وهي مشروع تصنيع وتوريد عدد ٥٥ قطار للخط الاول وكذلك المشاركة في انشاء الخط السادس لمترو الانفاق من خلال تنفيذ اعمال انظمة السكة (الاشارات- الاتصالات- التحكم- القوي الكهربائية- منظومة التذاكر- ..) بالاضافة إلى الوحدات المتحركة اللازمة للخط السادس كما تضمنت خارطة الطريق قيام الشركات الفرنسية بتوطين صناعة النقل خاصة الوحدات المتحركة بمصر من خلال التعاون مع شركة سيماف التابعة للهيئة العربية للتصنيع

المصرى اليوم

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