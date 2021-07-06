«وفد الشيوخ» : الملئ الثاني لسد النهضه يخرق كافة الاتفاقيات والقوانين والأعراف الدولية

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قالت النائبة أمل رمزى عضو مجلس الشيوخ، ورئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، التحرك الأحادي من قبل الجانب الأثيوبي وإصرارها على عملية الملء الأحادي لسد النهضة، دون التوصل إلى اتفاق يراعى مصالح دولتى المصب «مصر والسودان»، ويحد من الأثار الضارة عليهم .

وقالت عضو مجلس الشيوخ، في تصريح لها أن قيام الجانب الأثيوبي بإرسال خطاباً رسمياً إلى «القاهرة» يفيد ببدء عملية الملء الثانى لخزان سد النهضة يكشف مدى سوء نية الجانب الأثيوبي في التعامل مع هذا الملف، كما أن ذلك يعد خرقا صريحا لكافة الاتفاقيات والقوانين والأعراف الدولية.

وحذرت النائبة أمل رمزى، من الخطوة الأحادية التي أقبلت عليها أثيوبيا بإعلانها بدء عملية الملء الثانى للسد، مؤكدة أن هذه الخطوة ستزيد من حالة التوتر والإحتقان وعدم الإستقرار في المنطقة .

وجددت «رمزى» دعمها الكامل والمطلق للقيادة السياسية بزعامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورجال القوات المسلحة المصرية، في إتخاذ أي من القرارات التي من شأنها الحفاظ على الأمن المائي للدولة المصرية .

وطالبت نائبة الشيوخ، المجتمع الدولي بضرورة التدخل والتحرك العاجل للمساهمة في إيجاد حلول ترضي كافة الأطراف لإنهاء أزمة سد النهضة حفاظاً على أمن واستقرار المنطقة، مؤكدة أن مياه نهر النيل بالنسبة للمصريين مسألة حياة أو موت، ولا يمكن لأي أحد أن يساومهم عليها .