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رئيس مركز ومدينة الحسنة يتفقد الوحدة الصحية ومنفذ بيع مشروعات التنمية المتكاملة

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رئيس مركز ومدينة الحسنة يتفقد الوحدة الصحية ومنفذ بيع مشروعات التنمية المتكاملة رئيس مركز ومدينة الحسنة يتفقد الوحدة الصحية ومنفذ بيع مشروعات التنمية المتكاملة

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تفقد أسامه أحمد عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء، اليوم الثلاثاء، الوحدة الصحية بالحسنة ومنفذ بيع مشروعات التنمية المتكاملة، وذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد عفش على تفقد الأقسام المختلفة بالوحدة الصحية والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، مشددًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة المستجد.

أشار عفش إلى تفقد مبنى منفذ بيع منتجات مشروعات التنمية المتكامله بمدينة الحسنة للتأكد من مدى الإنتهاء من أعمال إنشاء وتجهيز المبنى قبل تسليمه وبداية تشغيله.

المصرى اليوم

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