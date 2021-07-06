لجنة المسابقات: منع لعب مباريات الكلاسيكو والديربي في جولة واحدة .. والمصادقة على المعايير التسعة

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عقدت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين برئاسة أحمد الراشد، أمس الاثنين ورشة عمل (مرئية عن بعد) لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك لمناقشة جدول مباريات المسابقة للموسم المقبل 2021-2022 م .

وشهدت ورشة العمل حضور ممثلي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين باستثناء ممثل نادي أبها.

وتم خلال الورشة اطلاع ممثلي الأندية على آلية إصدار جدول المسابقة للموسم المقبل باستخدام النظام الإلكتروني واعتمادًا على تقسيم الفرق إلى مستويات بناء على ترتيبهم الموسم الماضي وكذلك المعايير التسعة الأخرى المتبعة.

وتم بعد ذلك فتح المجال للأندية لإبداء الملاحظات أو الاقتراحات على المعايير المتبعة ومن ثم اعتماد المعايير النهائية لإصدار الجدول، وهي:

1- مراعاة مواعيد الزراعة الشتوية والصيانة الدورية للملاعب بالتنسيق مع الإدارة المعنية بوزارة الرياضة.

2- تسلسل جولات الدور الثاني هو انعكاس تام لتسلسل جولات الدور الأول.

3- كل فريق من الفرق المشاركة يلعب في الدور الواحد كفريق مستضيف سبع مباريات على الأقل وثماني مباريات على الأكثر.

4- لا يلعب أي فريق أكثر من جولتين متتاليتين كفريق مستضيف أو جولتين متتاليتين كفريق ضيف في الدور الواحد.

5- مباريات الجولة الأولى ستواجه فيها فرق المستوى الأول فرق المستوى الرابع وفرق المستوى الثاني فرق المستوى الثالث.

6- لا يلعب أي فريق جولتين متتاليتين ضد فريقين من المستوى الأول أو جولتين متتاليتين من المستوى الرابع.

7- في الجولتين الأخيرتين يلعب كل فريق إحداهما كفريق مستضيف والأخرى كفريق ضيف.

8- مراعاة الملاعب المشتركة بين فريقين في الجولتين الأخيرتين بحيث يلعب أحد الفريقين في الجولة كفريق مستضيف والفريق الآخر كفريق ضيف لكونها جولات موحدة.

9- لا تُقام مباراتان من مباريات الديربي أو الكلاسيكو بين الأندية "الهلال - الاتحاد - النصر - الأهلي" في جولة واحدة.



وفي ختام الورشة قدم رئيس اللجنة أحمد الراشد شكره لجميع الأندية على مرئياتها واقتراحاتها وأوضح أن لجنة المسابقات ستقوم بإصدار جدول مباريات الدور الأول في الأيام المقبلة بناء على المعايير المعتمدة.

وتأتي هذه الورشة ضمن جهود الرابطة في التواصل مع أندية الدوري، والاهتمام بجميع آرائهم والاطلاع على مقترحاتهم قبيل انطلاق الموسم المقبل.