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أعلن وزير النقل السعودي صالح الجاسر أن المملكة تخطط لاستثمار 550 مليار ريال (147 مليار دولار) في النقل والخدمات اللوجستية على مدى السنوات الـ9 المقبلة.

ونقلت وكالة «بلومبيرغ» عن الجاسر قوله إن «ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يتطلع لتحويل المملكة إلى مركز طيران عالمي».

وأضاف أن «حوالي 35٪ من هذا الإنفاق سيأتي من الحكومة والباقي من القطاع الخاص مع إطلاق المسؤولين لشركة طيران دولية جديدة، وتوسيع المطارات، وبناء شبكة قطارات أوسع واستكشاف تقنيات جديدة».

وتابع أن «العديد من المشاريع المستهدفة هي مشاريع جذابة»، مشيرا إلى أن «هذا سيوفر فرصا كبيرة للشراكة مع القطاع الخاص، سواء محليا أو دوليا».

من جهته، أكد مسؤول بالطيران السعودي أن المملكة تستهدف أن يستخدم 330 مليون راكب المطارات السعودية بحلول 2030 مقارنة مع 103 ملايين في 2019.

وأوضح المسؤول أن المملكة تهدف لأن تكون مركزا لوجستيا عالميا للشحن الجوي.

وكان المسؤول يتحدث في مناسبة بالسعودية بشأن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أعلنتها المملكة مؤخرا والتي تتضمن تأسيس شركة طيران وطنية جديدة.