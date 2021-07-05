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استحداث إدارتين للشؤون القانونية" و"الإيرادات" بمكتبة فهد الوطنية

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تكليف "ريم الدعيج" بإدارة العلاقات العامة

استحداث إدارتين للشؤون القانونية

أصدر الأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنية المكلف سليمان بن يوسف المسعود قراراً باستحداث إدارة للشؤون القانونية لإعداد ودراسة الأنظمة واللوائح والقرارات والقواعد التنفيذية والتعليمات المتعلقة بنشاطات المكتبة، وإنشاء إدارة الإيرادات، وأيضاً قرار بتكليف ريم بنت محمد الدعيج مديراً لإدارة العلاقات العامة بالمكتبة.

ويأتي ذلك في إطار ما تقوم به مكتبة الملك فهد الوطنية حالياً بما يواكب رؤية 2030 ؛ وتتماهى مع الوضع الراهن، وعدم تعارضها مع الأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة، وبما يمكن من تعزيز إيرادات المكتبة ومداخيلها واستثماراتها.

وأكد " المسعود " أن مكتبة الملك فهد الوطنية تسعى لتحقيق التوازن في العمل، وتحقيق معدلات جيدة على مستوى الإنجاز، التي ستحقق للمكتبة عوائد جيدة من خلال استثمار كل إمكاناتها المادية والمعنوية، وذلك من خلال العمل على زيادة إنتاجية الأقسام والوحدات الإدارية وسينعكس هذا على مستوى جودة الإنتاج ،سواء المقدمة للباحثين والدارسين أو تلك المقدمة لمراكز المعلومات والهيئات المختلفة، وستشهد المكتبة خلال الفترة القريبة القادمة نقلة نوعية تزامناً مع انطلاق الفهرس السعودي الموحد الذي يعد أحد الروافد المهمة في تعزيز وتطوير قطاع المكتبات في المملكة، إضافة إلى عدد من المشاريع الأخرى التي تسعى مكتبة الملك فهد إلى إنجازها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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