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قال الكاتب الفرنسي روبير سوليه، إن علاقته بمصر وانشغاله بها في كتاباته، سواء الروائية أو التاريخية تنصب بشكل أساسي على مصر، ومنها رواية «الطربوش والمزاج».

وأضاف خلال لقاء معه على المنصة الالكترونية لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، إنه يعمل كصحفي وروائي ومؤرخ منذ أكثر من 40 عامًا، هي مهن يجمعها اختيار الكلمة والتي مكنته من دراسة مصر والكتابة عنها، إذ وصفها بـ«حب الطفولة» الذي قضى فيه أول 17 عامًا في عمره، والتي كانت سنوات رائعة لم يقض مثلها، ومصدرًا للإلهام في أعماله.

وأشار سوليه إلى كتابه «قاموس الحب المصري» الذي تُرجم للعربية، والذي يضم 140 كلمة لولاها لم تكن مصر في ذات مكانتها لديه اليوم، ومنها: الأهرامات، فول مدمس، رمسيس الثاني، الأغنية، كرة القدم، وغيرها.

ولفت الكاتب أن حبه لمصر ليس حبًا أعمى، وإنما شغف، فهذا البلد يحركه بقدر ما يسحره، وقد حرص على الكتاب عن الوجه الآخر لمصر ومعاناتها.