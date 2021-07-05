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حسمت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، قرارها النهائي بشأن تجديد التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وعلمت «المصري اليوم» أن اللجنة المؤقتة اتفقت على تجديد التعاقد مع المدرب الفرنسي، لمدة نموسم أخر، وذلك بصرف النظر عن موقف الفريق من بطولة الدوري الممتاز.

ويأتي ذلك من اجل فرض مزيد من الإستقرار خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن إيقاف الأنباء التي ترددت حول رحيل المدير الفني بنهاية الموسم الجاري .

يُذكر أن كارتيرون قرر منح لاعبي الزمالك راحة سلبية من التدريبات لمدة 11 يومًا، وذلك بعد تأجيل مباراة غزل المحلة إلى يوم 3 أغسطس المقبل.