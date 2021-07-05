إسرائيل تدرس إمكانية منح جرعة ثالثة من لقاح كورونا

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أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الاثنين، تراجع فاعلية التطعيم ضد فيروس كورونا، وذلك مع استمرار تفشي الطفرة الهندية في إسرائيل وتشخيص قرابة 3000 حالة نشطة خلال 3 أسابيع، مع تسجيل 300 حالة في الأسبوع الأخير كمعدل يومي.

وتفيد بيانات ومعطيات الصحة الإسرائيلية بشأن تفشي كورونا، بانخفاض فعالية اللقاح ضد فيروس كورونا إلى 64% في شهر يونيو الماضي، وذلك بسبب انتشار الطفرة الهندية ورفع القيود، علما أن فعالية التطعيم كانت قبل انتشار الطفرة الهندية 94.3%.

وعلى الرغم من ذلك، فإن بيانات الوزارة أظهرت انخفاض الأمراض الخطيرة، وتراجع في عدد الحالات الخطيرة التي تم تسريرها في المستشفيات بإسرائيل، إذ بلغ التراجع 93%.

وفي ظل هذه المستجدات، تعقد الحكومة الإسرائيلية، جلسة مشاورات بشأن الإجراءات للحد من تفشي الطفرة الهندية، وبحث إمكانية منح الجرعة الثالثة.