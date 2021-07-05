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توتنهام يذكر ريال مدريد بالمباراة الودية المتفق عليها عام 2013

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توتنهام يذكر ريال مدريد بالمباراة الودية المتفق عليها عام 2013 توتنهام يذكر ريال مدريد بالمباراة الودية المتفق عليها عام 2013

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قالت صحيفة ماركا الإسبانية، إن فريق ريال مدريد قد يواجه أضرارًا قانونية خلال الفترة المقبلة بسبب عدم تنفيذ أحد البنود في العقد المبرم مع إدارة توتنهام الإنجليزي في صفقة انتقال الجناح الويلزي جاريث بيل.

واتفق الطرفان على إقامة مباراة ودية في شمال لندن بحضور جماهيري كبير، وهو ما تم وضعه بين بنود العقد ولم يُنفذ حتى الآن.

وتشهد الفترة الحالية صعوبات في إقامة اللقاء وذلك بسبب استمرار فعاليات بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 وكوبا أمريكا بالإضافة إلى تداعيات .

وستكون إدارة ريال مدريد مضطرة لحسم هذا الملف حتى لا تتعرض لأخطار قانونية بحجة عدم تنفيذ البند المتفق عليه.

وكان ريال مدريد حصل على خدمات الويلزي جاريث بيل من توتنهام في عام 2013 في صفقة بلغت قيمتها نحو 99 مليون يورو.

المصرى اليوم

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