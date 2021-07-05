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"الفيصل" يشهد إصدار أول بطاقة حج ذكية لموسم حج هذا العام
-
الاثنين 12 يوليو 2021 01:11 مساءً
تطهير 16 ألف حاوية نفايات في مكة المكرّمة
-
الاثنين 12 يوليو 2021 01:11 مساءً
مشروع مركز "الضبط الأمني بالشميسي".. تحسين للمشهد البصري والتقنيات حاضرة
-
الاثنين 12 يوليو 2021 01:11 مساءً
الفنانة حورية فرغلى تكشف حقيقة تبنيها طفلين من ذوى الهمم
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الاثنين 12 يوليو 2021 01:10 مساءً
للمرة الأولى منذ أشهر.. قوات أمريكية تجري دوريات شرقي الحسكة السورية
-
الاثنين 12 يوليو 2021 01:06 مساءً
محافظ بني سويف: علاج 1300مواطن خلال قافلة ضمن «حياة كريمة» بالفشن
-
الاثنين 12 يوليو 2021 01:05 مساءً
«بكرى»: صانع القرار سيتخذ القرار السليم في الوقت المناسب بخصوص سد النهضة
-
الاثنين 12 يوليو 2021 01:05 مساءً
«النواب» يوافق على مشروع قانون يخص تشغيل ارصفة بميناء الاسكندرية (تفاصيل)
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الاثنين 12 يوليو 2021 01:05 مساءً
تباين بين طلاب الإسكندرية حول صعوبة امتحان اللغة الثانية بالثانوية العامة
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الاثنين 12 يوليو 2021 01:05 مساءً
الرقابة المالية : منح اول رخصة لشركة لتمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة
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الاثنين 12 يوليو 2021 01:04 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
سقوط قذيفتين على قاعدة للقوات الأمريكية في حقل العمر بسوريا
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 05 يوليو 2021 10:16 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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