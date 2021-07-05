أخبار عاجلة

"الفيصل" يشهد إصدار أول بطاقة حج ذكية لموسم حج هذا العام -
تطهير 16 ألف حاوية نفايات في مكة المكرّمة -
مشروع مركز "الضبط الأمني بالشميسي".. تحسين للمشهد البصري والتقنيات حاضرة -
الفنانة حورية فرغلى تكشف حقيقة تبنيها طفلين من ذوى الهمم -
للمرة الأولى منذ أشهر.. قوات أمريكية تجري دوريات شرقي الحسكة السورية -
محافظ بني سويف: علاج 1300مواطن خلال قافلة ضمن «حياة كريمة» بالفشن -
«بكرى»: صانع القرار سيتخذ القرار السليم في الوقت المناسب بخصوص سد النهضة -
«النواب» يوافق على مشروع قانون يخص تشغيل ارصفة بميناء الاسكندرية (تفاصيل) -
تباين بين طلاب الإسكندرية حول صعوبة امتحان اللغة الثانية بالثانوية العامة -
الرقابة المالية : منح اول رخصة لشركة لتمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«ارتفاع مع بداية التداول» .. فى وعالميا صباح اليوم الاثنين 5 يوليو 2021

Print
«ارتفاع مع بداية التداول» .. سعر الذهب فى مصر وعالميا صباح اليوم الاثنين 5 يوليو 2021 «ارتفاع مع بداية التداول» .. فى وعالميا صباح اليوم الاثنين 5 يوليو 2021

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار الذهب في مصر، صباح اليوم االاثنين 5 يوليو 2021، استقرارا في الأسعار وثبات عند الاسعار المرتفعة التي حققتها مساء السبت، وذلك برغم ارتفاع سعر الذهب عالميًا مع بداية التداول بعد عودة البورصة والأسواق العالمية، للعمل بعد الإجازة الاسبوعية، وأعلنت شعبة الذهب في أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، في الصاغة بدون المصنعية، صباح اليوم الاثنين، 892 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر، 780 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا عند 669 جنيها والجنيه الذهب عند سعر 6240 جنيها، ويتوقع الخبراء ارتفاع الذهب محليا على مدار اليوم استجابة للارتفاع العالمى.

بينما فاجأت أسعار الذهب عالميا، المستثمرين بالارتفاع مع بداية التداول عقب عودة البورصة العالمية والأسواق العالمية للعمل ليقترب الذهب من حاجز 1800 جنيه للاوقية والذى ابتعد عنه كثيرا، منذ فترة طويلة .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح اليوم الاثنين، 791.52 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة» 1،791.57 $ .

اقرأ أيضا :

ينتظر عودة البورصة.. سعر الذهب في مصر وعالميًا صباح اليوم الأحد 4 يوليو 2021

ارتفاع محلى.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم السبت 3 يوليو 2021

استقرار عند ارتفاع.. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم السبت 3 يوليو 2021

«واصل الارتفاع».. سعر الذهب في مصر وعالميا منتصف التعاملات اليوم الجمعة 2 يوليو 2021

ينتظر تقريرا مهما.. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الجمعة 2 يوليو 2021

رغم انخفاضه في الصباح.. أسباب ارتفاع أسعار الذهب مساء اليوم الأربعاء 30 يونيو

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصر تربح 4 دولارات على كل دولار .. روساتوم تعلق على مكاسب الضبعة النووية

مصر تربح 4 دولارات على كل دولار .. روساتوم تعلق على مكاسب الضبعة النووية

الإسكان : تنفيذ 936 وحدة بمبادرة «سكن لكل المصريين» في أكتوبر الجديدة

الإسكان : تنفيذ 936 وحدة بمبادرة «سكن لكل المصريين» في أكتوبر الجديدة

وزير الإسكان يعلن موعد تسليم 1176 وحدة سكنية لحاجزيها بـ«دار مصر» في مدينة العبور

وزير الإسكان يعلن موعد تسليم 1176 وحدة سكنية لحاجزيها بـ«دار مصر» في مدينة العبور

تنفيذ حكم القتل قصاصاً في سعودي قتل مصرياً بمحافظة الرس

تنفيذ حكم القتل قصاصاً في سعودي قتل مصرياً بمحافظة الرس