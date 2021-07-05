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شهدت أسعار الذهب في مصر، صباح اليوم االاثنين 5 يوليو 2021، استقرارا في الأسعار وثبات عند الاسعار المرتفعة التي حققتها مساء السبت، وذلك برغم ارتفاع سعر الذهب عالميًا مع بداية التداول بعد عودة البورصة والأسواق العالمية، للعمل بعد الإجازة الاسبوعية، وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، في الصاغة بدون المصنعية، صباح اليوم الاثنين، 892 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر، 780 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا عند 669 جنيها والجنيه الذهب عند سعر 6240 جنيها، ويتوقع الخبراء ارتفاع الذهب محليا على مدار اليوم استجابة للارتفاع العالمى.

بينما فاجأت أسعار الذهب عالميا، المستثمرين بالارتفاع مع بداية التداول عقب عودة البورصة العالمية والأسواق العالمية للعمل ليقترب الذهب من حاجز 1800 جنيه للاوقية والذى ابتعد عنه كثيرا، منذ فترة طويلة .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح اليوم الاثنين، 791.52 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة» 1،791.57 $ .

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