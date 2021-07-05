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سيد عبدالحفيظ: تأجيل مباراة وغزل المحلة من أحسن القرارات التي ستفيدنا ()

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سيد عبدالحفيظ: تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة من أحسن القرارات التي ستفيدنا (فيديو) سيد عبدالحفيظ: تأجيل مباراة وغزل المحلة من أحسن القرارات التي ستفيدنا ()

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قال عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي االأهلي، إن الفوز على سموحة في بطولة الدوري الممتاز المصري برباعية مساء أمس، هام جدا من أجل ملاحقة متصدر المسابقة.

أضاف عبدالحفيظ خلال تصريحاته المتلفزة مساء أمس لقناة ناديه: «الفوز مهم للغاية لأنه في مرحلة مهمة من عمر المسابقة، تسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الأول منحنا أريحية كبيرة في الشوط الثاني بعد مباراة قوية أمام بيراميدز».

وأكد: لعبنا لقاء اليوم على ملعب جيد. هدفنا لقب بطولة الدوري ويتبقى لنا 13 مباراة وهو عدد كبير من المواجهات، وتحت أي ظرف نحن مطالبين بمواصلة العمل للحفاظ على أفضليتنا وحظوظنا.

واعتبر عبدالحفيظ أن تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة يعد أمرا إيجابيا للأهلي، وتأجيل لقاء الزمالك لا يخصني، والتعليق على هذا القرار من شأن اتحاد الكرة ولجنة المسابقات، تأجيل لقاء الزمالك من أحسن القرارت التي ستفيدنا، لأننا لا نريده أن يبتعد بفارق النقاط.

المصرى اليوم

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