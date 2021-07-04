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جامعة الأقصر توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي

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جامعة الأقصر توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي جامعة الأقصر توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي

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شهد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، الأحد، توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الأقصر وشركة حلوان للصناعات الهندسية إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي، للاستفادة من خبراتها التطبيقية في تنفيذ المشروعات باعتبارها بيت خبرة في العديد من التخصصات الهندسية والمجالات المختلفة .

وقع البروتوكول الدكتور محمد محجوب بصفته رئيسًا لجامعة الأقصر، واللواء مهندس خالد محمود ذكي، بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي.

وقال رئيس الجامعة، إن توقيع البروتوكول جاء في ضوء رؤية الجامعة وحرصها على تطوير الآداء، للخروج بأفضل صورة حضارية تليق بجامعة الأقصر، ومايتطلبه ذلك من تأهيل البنية الأساسية لإنشاء مباني صالحة للإنتاج طبقا للمعايير العالمية .

واوضح رئيس الجامعة، أن هدف البروتوكول جاء للاستفادة من خبرات هيئة الإنتاج الحربي، في تنسيق التعاون لتحقيق أهداف الجامعة، نظرا لما تتبعه الهئية في منهجها من تطبيق أحدث التقنيات العالمية الذكية في مشروعاتها وفق رؤى علمية حديثة .

وفي نهاية توقيع البروتوكول تم إهداء درع الجامعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي، كما أهدت الهيئة القومية للانتاج الحربى درعها للأستاذ الدكتور محمد عزوز رئيس الجامعة.

المصرى اليوم

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