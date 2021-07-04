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عضو «محلية النواب»: الاشتراطات البنائية الجديدة «معقدة ومتعسفة»

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عضو «محلية النواب»: الاشتراطات البنائية الجديدة «معقدة ومتعسفة» عضو «محلية النواب»: الاشتراطات البنائية الجديدة «معقدة ومتعسفة»

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قال النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، إن قرار تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة ينطبق على المحافظات كافة.

وأضاف الفيومي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، الأحد، أنه «للأسف الشديد، عممت الاشتراطات على جميع المحافظات»، مشيرا إلى أن 4 محافظات بالدلتا بينها المنوفية والشرقية لم تشهد أي حالة تقدم في إطار الاشتراطات الجديدة.

ووصف الاشتراطات البنائية الجديدة بـ«المعقدة والمتعسفة»، متوقعًا عدم وجود إقبال كثيف من المواطنين على البناء وفقا للاشتراطات الجديدة.

وأشار عضو لجنة التنمية المحلية إلى أن البرلمان سيطلب عقد اجتماع مع الحكومة، لمناقشة الاشتراطات الجديدة.

المصرى اليوم

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