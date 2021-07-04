بالجلباب.. ريم البارودي تتألق فى أحدث جلسة تصوير بأسوان (صور)

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خضعت الفنانة ريم البارودي، الأحد، لجلسة تصوير جديدة على متن أحد المراكب النيلية في أسوان أثناء حضورها مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.

وتألقت ريم البارودي خلال جلسة التصوير بإطلالة هادئة وبسيطة مرتدية جلباب ليناسب الأجواء النيلية في أسوان، واعتمدت على ماكياج هاديء أبرز جمال وجهها، وشعر منسدل على كتفيها.

من جهة أخرى، شاركت الفنانة ريم البارودي خلال موسم رمضان الماضي بمسلسلين، الأول “فارس بلا جواز” والتي ظهرت خلاله كضيفة شرف مع الفنان مصطفى قمر، والذي يجسد خلال العمل شخصية مختلفة تمامًا عن طريق عمل درامي بحلقات منفصلة متصلة وصراع مع الحب بأسلوب كوميدي كبير، كما يقدم في العمل بعض الأغنيات الأولى خاصة بالتتر والثاني في نصف المسلسل والثالثة في نهايته.

يشارك في بطولة «فارس بلا جواز» الفنانة بشرى ومي سليم وويزو وشيري عادل وندى موسى، وهو من تأليف فداء الشندويلي مدير تصوير تامر جوزيف، إخراج معتز حسام وهناك العديد من المشاركات للنجوم كضيوف شرف منهم صلاح عبدالله واوس اوس وبيومي فؤاد وعدد آخر من الفنانين.



أما المسلسل الثاني فشاركت في بطولة مسلسل «كله بالحب»، مع الفنانة زينة والذى عرض على شاشة قناة النهار، من خلال شخصية «كاريمان»، وقد حقق المسلسل نحاحًا كبيرًا منذ انطلاق عرضه، وهو من بطولة زينة، أحمد السعدني، صابرين، ريم البارودى، هالة فاخر، مصطفى درويش، محسن منصور، سامر المصرى، ومن تأليف ورشة أحمد الشخيبى، وإخراج عصام عبدالحميد، وإنتاج شركة سكيرمو ميديا لإسلام المرسي ونجلاء رشدي واحمد السمان.