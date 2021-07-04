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"صناعي صامطة" يستقبل طلبات القبول للراغبين في الالتحاق بالبرامج الصباحية للفصل الأول

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"صناعي صامطة" يستقبل طلبات القبول للراغبين في الالتحاق بالبرامج الصباحية للفصل الأول "صناعي صامطة" يستقبل طلبات القبول للراغبين في الالتحاق بالبرامج الصباحية للفصل الأول
بدءًا من اليوم عبر بوابة القبول "قبولي" بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

بدأ المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة صامطة اليوم، في استقبال طلبات القبول للراغبين في الالتحاق ببرامج المعهد الصباحية للفصل التدريبي الأول لعام 1442 - 1443هـ ومدة البرنامج فصل تدريبي واحد.

وأوضح مدير المعهد المهندس محمد بن حمود آل خيرات أن القبول في المعهد يبدأ اليوم الأحد الموافق 24 / 11 /1442هـ ويستمر حتى 04/ 12 /1442هـ عبر بوابة القبول (قبولي) بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

:https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate.

في البرامج التالية: برنامج اللحام والقطع بالقوس المعدني المحجب، وبرنامج أساسيات أشغال النجارة، وبرنامج صيانة محركات السيارات، وبرنامج أساسيات تشخيص أعطال السيارات، وبرنامج تشخيص أعطال وصيانة المكيفات المجزأة والمنفصلة (إسبلت)، وبرنامج فحص وصيانة الأعطال الكهربائية

ودعا "آل خيرات" المتقدمين للاطلاع على ميزات البرامج وشروط التسجيل واستكمال طلب الالتحاق على الموقع الإلكتروني.

ونوه "آل خيرات" بأنه يجب حصول المتقدمين على لقاح كورونا كما سيتم إشعارهم عن طريق رسائل الجوال عند الفرز النهائي لاستكمال متطلبات القبول.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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