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ضبط شخصين بحوزتهما سلاح نارى ومخدرات بالقاهرة

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ضبط شخصين بحوزتهما سلاح نارى ومخدرات بالقاهرة ضبط شخصين بحوزتهما سلاح نارى ومخدرات بالقاهرة

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تمكنت مباحث القاهرة، من ضبط شخصين بحوزتهما سلاح ناري ومواد مخدرة بمنطقة السلام بالقاهرة.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم ، تمكنت من ضبط شخصين حال إستقلالهما إحدى السيارات ملك وقيادة أحدهما، وبحوزتهما طبنجة وطلقات نارية، وكمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالى.

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاح النارى ، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة ، والسيارة لتسهيل تنقلاتهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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