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القبض على 6 متهمين بغسل 60 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات

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القبض على 6 متهمين بغسل 60 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات القبض على 6 متهمين بغسل 60 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات

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تمكنت أجهزة الأمن، أمس، من ضبط 6 متهمين بغسل قرابة 60 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، بمحافظة مطروح.

أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، قيام 6 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة مطروح، بالاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.

وأضافت التحريات محاولة المتهمين لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى مجالات (العقارات- الأراضى- السيارات)، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بحوالى 60 مليون جنيه تقريبًا.

المصرى اليوم

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