افتتاح مركز «الإبداع التكنولوجى» قبل نهاية 2021

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أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قرب افتتاح مركز الإبداع التكنولوجى الخاص بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأوضح أنه طبقا للمستهدف، من المقرر افتتاح المركز الخاص بالعاصمة الإدارية قبل نهاية العام الجارى، مشيرا إلى أن استراتيجية الوزارة تعمل على نشر مراكز الإبداع بهدف إعداد كوادر تساهم فى دعم وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال تدريب الشباب على مختلف تخصصات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونشر ثقافة الإبداع التكنولوجى وتحفيز الشباب على ريادة الأعمال، ودعم تحويل الأفكار المبتكرة للشباب المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى مشروعات ريادية.

وقال الوزير إنه جار تنفيذ خطة لإنشاء 15 مركزا فى المحافظات على ثلاث مراحل؛ تضم المرحلة الأولى خمسة مراكز فى كل من المنصورة، والمنوفية، والمنيا، وسوهاج، وجنوب الوادى بقنا.

وتابع «طلعت»: تتضمن المرحلة الثانية إنشاء مراكز فى كل من الإسماعيلية، وأسوان، والقاهرة، والجيزة، والعاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أنه جارٍ حاليا تخطيط المرحلة الثالثة من المشروع لإطلاق المراكز فى محافظات إضافية، حيث تم توقيع بروتوكولات تعاون مع جامعات بنها والفيوم والزقازيق لإنشاء مراكز إبداع رقمى بها.

وفيما يتعلق بآلية العمل فى مراكز الإبداع فى مختلف المحافظات، قال إنها تعتمد على تقديم استشارات خاصة بالمسارات المهنية، كما تعتمد على تنفيذ برامج تدريبية تقنية وتطبيقية فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تعتمد على آلية تدريب «سفراء التكنولوجيا»- وهم هيئة التدريس بالجامعات- وإتاحة الخدمات والشهادات المعتمدة بالتعاون مع القطاع الخاص، ودعم العمل الحر، وكذلك مهارات الإبداع وريادة الأعمال، وإتاحة بيئة تكنولوجية تطبيقية داعمة للتوجهات التكنولوجية الحديثة. وقال الوزير إنه فى إطار تحديد شخصية واضحة أو منحه صورة مميزة، فقد تم الاعتماد على أن يتم إنشاء المراكز فى مختلف المحافظات على نمط واحد ليستطيع الشباب التعرف عليها، حيث إن جميعها تمتلك طرازا معماريا موحدا، كما أنها تحمل ذات الاسم والشعار الذى يمثل رمزا لجمع البيانات وتخزينها لدى قدماء المصريين. ويتم تنفيذ مشروع إقامة مركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسين فى القاهرة، والمصنع الأثرى فى الجيزة فى إطار اهتمام الدولة بتحويل المبانى ذات القيمة الثقافية المملوكة لبعض أجهزة الدولة إلى مراكز لتنمية الإبداع وريادة الأعمال لدى الشباب؛ حيث يجرى تنفيذ مجموعة من الإجراءات الإنشائية الفنية والتكنولوجية اللازمة، إلى جانب أعمال الترميم على النحو الذى تتم من خلاله إعادة توظيفهما وتحويلهما إلى مراكز إبداع مصر الرقمية مع الحفاظ على الطراز المعمارى والقيمة التراثية للمبنيين.

وتقام مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 200 فدان، بإجمالى استثمارات 15 مليار جنيه، لتكون مجتمعا متكاملا لتكنولوجيا المعلومات، بما تتضمنه من مراكز بحثية متخصصة فى تكنولوجيا المعلومات، وقد تم اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة العربية الرقمية لعام 2021، حيث تسهم فى تحقيق التحول الرقمى وتنمية المهارات والقدرات الرقمية وتحفيز الإبداع الرقمى فى بيئة ذكية متكاملة ومتجانسة، ونظام إيكولوجى يضم شراكة راسخة بين كل أصحاب المصلحة لخدمة أهداف التنمية المستدامة وخدمة المشروع الوطنى الأكبر «مصر الرقمية».