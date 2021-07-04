«زي النهارده».. استقلال الولايات المتحدة الأمريكية 4 يوليو 1776

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رغم أن البحاروالمستكشف الإيطالي كريستوفر كولومبوس هو أول من اكتشف أمريكا، إلا أنها سميت على اسم شخص آخر هو«أمريجو فيسبوتشي» العالم الجديد وقام الجغرافي الألماني مارتن فالدسميلر برسم خريطة العالم الجديد كما رآه ووصفه أمريجو فيسبوتشي واقترح أن يطلق على هذا العالم اسم مكتشفه ووجد هذا الاقتراح قبولا، وسمى هذا العالم الجديد أمريكا نسبة إلى أمريجوفيسبوتشي أيضالم يكن كولمبس–حين وصل لجزر بهاما -أول إنسان يصل لأمريكاعبرالأطلسى،فقد سبقه «الفايكينج» إلى شاطئ كندا ،لكنه كان أول من حقق اتصالاً بين أمريكا وبلدان أوروبا،فلحق به جنود وتجار وأساقفة بل وعصابات غير أن سكان أمريكا الأصليين لم يكونوا بمنأي عن تأثيرالأمراض الأوروبية(أ في السياسة والميول الاستعمارية ) ،وقداشتعلت الثورة الأمريكية تحت وطأة الضرائب المفروضة على المستعمرات، البريطانية، ثم صدرت قوانين بريطانية أخرى بالمزيد من الضرائب واشتعلت الصدامات فما كان من بريطانيا إلا أن أرسلت قواتها إلى كل من بوسطن ونيويورك فكانت مذبحة بوسطن التي رد عليها الأمريكيون بما عرف باسم احتجاج «بوسطن تى بارتى»، فعاقبت بريطانيا الخارجين بإغلاق ميناء بوسطن، وزيادة سلطة الحاكم البريطانى، وتم تشكيل المجلس القارى الأول فى(فلادلفيا) الذي ضم ١٢مستعمرة وأجبربريطانيا على سحب القوانين القسرية و«زى النهارده»فى٤يوليو ١٧٧٦أعلن المجلس القارى الرابع استقلال أمريكا عن بريطانيا مكوناً الولايات المتحدة الأمريكيةوظلت الحرب بين هذه الولايات وبريطانيا مستعرة وكان النصرحليف الأمريكيين فى١٧٨١ بمعركة (يورك تاون) في فرجينيا، ووقع الطرفان معاهدة فرساى عام ١٧٨٣ واكانت بمثابة إعلان نهاية الثورة الأمريكية، ثم وقع ممثلو الولايات على اتفاقية الدستور تم التصديق عليها في ١٧٨٨م.