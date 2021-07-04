محمد صلاح ودينا أوبال ملكة جمال الهند يشعلان السوشيال ميديا (صور)

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محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، أثار اهتمام رواد السوشيال ميديا مساء أمس، بعدما نشرت ملكة جمال الهند، دينا أوبال، عددا من الصور التي تجمعها بالنجم المصري العالمي داخل صالة الجيم الذي يمارس فيها صلاح التدريبات الرياضية قبل الانضمام لصفوف فريقه استعدادا للموسم الجديد.

ونشرت الفتاة الهندية صورها مع النجم العالمي محمد صلاح، وعلقت على حسابها الخاص بموقع تويتر: أحسن لاعب في العالم.

وفي سياق آخر، كشف شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليميبي عن أسباب فشل انضمام النجم المصري العالمي محمد صلاح، للقائمة النهائية التي تشارك في أوليمبياد طوكيو التي ستنطلق خلال 22 يوليو الجاري.

وقال غريب خلال تصريحاته المتلفزة مساء الجمعة، إن محمد صلاح كان له لديه الرغبة القوية للمشاركة مع المنتخب الأوليمبي في دورة ألعاب طوكيو، ولكن استعدادات ناديه الإنجليزي صعبت من المهمة وجعلت فرصة تواجده داخل صفوف المنتخب المصري ضعيفة جدا، خاصة أن النجم المصري سيشارك في بطولة أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون مطلع العام المقبل.