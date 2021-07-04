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نجحت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بقيادة حسين لبيب في التعاقد مع مستشفى وادي النيل، لتكون مسئولة عن فريق كرة القدم من الناحية الطبية. وتم الاتفاق بين الطرفين على أن تقوم مستشفى وادي النيل بعمل فحص قلب للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بخلاف عمل دورات تدريبية على إنعاش القلب الرئوي تجنبا لحالات الوفاة المفاجئة أو التوقف المفاجئ للقلب.

كما سيتم تنظيم ندوات مهمة عن المنشطات ومخاطرها والوقاية منها. وتم التعاقد بحضور حازم خميس مدير المستشفى، والكابتن حسين لبيب رئيس لجنة إدارة نادي الزمالك، وباتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.