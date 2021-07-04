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"الطيران المدني" تصدر تعليماتها لشركات الطيران بشأن منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى عدد من الدول

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أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعميماً إلى شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة كافة، بشأن منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى عدد من الدول وتعليق القدوم منها, وذلك انطلاقاً من حرص حكومة المملكة على سلامة المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، وفي ظل استمرار تفشي جائحة كورونا (كوفيد ـ 19)، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس.

ونص التعميم، على إلزام شركات الطيران بعدم نقل المواطنين بشكل مباشر أو غير المباشر، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية إلى كل من (جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية فيتنام الاشتراكية)، فضلا عن استمرار منع السفر للدول المعلنة سابقًا.

وأشارت الهيئة إلى تعليق القدوم لغير المواطنين من كل من (جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، وجمهورية أفغانستان الإسلامية) إلا لمن مكث 14 يومًا خارج تلك الدول الأربع، من غير المواطنين، فضلًا عن جميع الدول المعلنة سابقًا.
وأكدت الهيئة في تعميمها إلى شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة بما يشمل الطيران الخاص، على إيقاف الرحلات الجوية بين الدول الممنوع السفر منها وإليها، وتطبيق الحجر المؤسسي على جميع القادمين مواطنين وغيرهم، ويستثنى من ذلك المواطنون الموجودون حاليًا في أي من تلك الدول والذين تكون عودتهم قبل الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الأحد 24 ذي القعدة 1442هـ، كما أنه لا ينطبق ذلك على رحلات إجلاء مخالفي أنظمة الإقامة في المملكة والرحلات الجوية ذات الصلة بذلك.

وتسخر الهيئة العامة للطيران المدني جميع إمكاناتها في المطارات بهدف تقديم بيئة صحية متكاملة للمسافرين، كما تلزم الهيئة الناقلات الجوية العاملة في مطارات المملكة باتباع اشتراطات السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي والحد من انتشاره بين أفراد المجتمع.

هيئة الطيران المدني فيروس كورونا الجديد الهيئة العامة للطيران المدني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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