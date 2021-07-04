«برشلونة» يبحث عن حل لبقاء «ميسى»

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يعمل نادى برشلونة، على إيجاد حل مناسب، من أجل تجديد عقد النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى، لمدة موسمين. وكان خافيير تيباس رئيس رابطة الدورى الإسبانى، صرح مؤخرًا بأنه لن يسمح لبرشلونة، بتجاوز الحدود المفروضة على الرواتب فى الليجا، من أجل التجديد لميسى.

ويسعى تيباس إلى أن تتمتع أندية الليجا بتوازن بين الدخل الذى تحققه، والرواتب التى تسددها للاعبين. وحسب صحيفة «سبورت»، فإن خوان لابورتا رئيس برشلونة، سيلتقى مع تيباس، خلال ساعات، لإيجاد حل مشترك، بشأن قيود الرواتب المفروضة على النادى، والتى تعطل تجديد ميسى.

وأشارت الصحيفة إلى أنه فى حالة وصول الطرفين إلى اتفاق، سيكون من السهل على برشلونة، حسم تجديد ميسى.

وأوضحت أن برشلونة تعرض لخسائر تقدر بـ 300 مليون يورو فى الدخل بسبب كورونا، بينما تبلغ قيمة الرواتب 671.429 مليون يورو سنويًا.

وقالت تقارير إسبانية إن برشلونة قدم لميسى عرضًا بقيمة 300 مليون يورو، مقابل اللعب مع البارسا لمدة موسمين فقط.

وأضافت أن برشلونة سيدفع لميسى، 200 مليون يورو خلال عامين، بينما سيحصل البرغوث على الـ 100 مليون يورو المتبقية فى السنوات الثلاث التالية. يثق شابى هرنانديز، أيقونة برشلونة وإسبانيا السابق ومدرب السد القطرى حاليا، فى بقاء النجم ليونيل ميسى مع ناديه الكاتالونى. وقال شابى لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: «هذه هى سوق كرة القدم، علينا الانتظار. أتخيله يتحدث مع النادى والرئيس. أتمنى له الأفضل، كصديق وكمشجع لبرشلونة، أتمنى استمراره وإعلان ذلك قريبا».

وأضاف: «لو أننى سأراهن، سأقول إنه سيستمر فى النادى، رغم ما قيل أراه باقيا مع الفريق. ميسى يحتاج برشلونة والعكس صحيح. إنه سعيد فى برشلونة، أمضى عمره هناك، لوددت المراهنة على بقائه».

ويتفاءل خوان لابورتا رئيس برشلونة باستمرار ميسى مع الفريق، لكنه صرح فى وقت سابق بأنه يأمل حدوث ذلك فى أسرع وقت. وقد يكون تعاقد برشلونة مع المهاجم سيرخيو أجويرو، صديق ميسى المقرب، إشارة إلى بقاء الأخير مع النادى.