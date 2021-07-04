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حقيقة خناقة الشناوي ومحمد شريف واستبعادهما أمام سموحة

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حقيقة خناقة الشناوي ومحمد شريف واستبعادهما أمام سموحة حقيقة خناقة الشناوي ومحمد شريف واستبعادهما أمام سموحة

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كشف الإعلامي سيف زاهر عن الحقيقة الكاملة بشأن خناقة محمد الشناوي ومحمد شريف، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال سيف زاهر، في تصريحات تلفزيونية: «قرأت على بعض المواقع في الساعات الماضية عن نشوب خناقة كبيرة بين محمد الشناوي، ومحمد شريف، بعدما تسبب الأخير في إصابة الشناوي في الركبة بعد تدخله القوي عليه في التقسيمة».

وأضاف: «تواصلت مع المسؤولين في النادي الأهلي، وأكدوا أن كل ما تردد في هذا الشأن لا أساس له من الصحة»، موضحًا: «كانت هناك تقسيمة لمدة 4 دقائق، محمد شريف دخل في كورة مشتركة مع محمد الشناوي، الأخير شعر ببعض التعب، وغادر التقسيمة، ولم يحدث أي اشتباك بينهما».

وتابع: «تواصلنا مع الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الأهلي، وأكد لنا أن محمد الشناوي، عمل بعض التقويات داخل الجيم، وجاهز للمشاركة في مباراة سموحة»، موضحًا: «محمد شريفـ متواجد في المعسكر الخاص بمواجهة سموحة ولا أساس من الصحة لما تردد عن استبعاده، ومحمد الشناوي، جاهز للمباراة».

ويلتقي الأهلي مع سموحة، في التاسعة من مساء الأحد، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعرشين من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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