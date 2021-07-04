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مقطع يوثق سقوط شاب من الطابق الـ13 هربًا من زوج عشيقته في الهرم

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مقطع فيديو يوثق سقوط شاب من الطابق الـ13 هربًا من زوج عشيقته في الهرم مقطع يوثق سقوط شاب من الطابق الـ13 هربًا من زوج عشيقته في الهرم

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كشفت تحريات مباحث الجيزة في واقعة سقوط شاب عاريا من الطابق الـ 13 أثناء هروبه من شقة عشيقته بمنطقة الهرم، عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وأن الشاب سقط من شرفة غرفة النوم هروبا من زوج عشيقته فاختل توازنه وسقط على الأرض ولفظ أنفاسه الأخيرة.

كانت شرطة مباحث الهرم تلقت بلاغا فجر يوم الجمعة الماضي، بسقوط شاب من شقة عشيقته بالطابق الـ 13، انتقل ضباط القسم إلى مكان الحادث، وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن المتوفى كان على علاقة غير شرعية ربة منزل، وأنه تسلل إلى غرفة نومها بالاتفاق معها في غياب الزوج للسفر، وعندما عاد الزوج فجأة، تم ضبطه عاريا اثناء ممارسة الرذيلة مع زوجته، وعندما حاول الشاب الهروب خوفاً من الإمساك به سقط على الأرض جثة هامة.

انتقلت النيابة العامة إلى مكان البلاغ وتم معاينة مكان وقوع الحادث وتبين عدم وجود شبهة جنائية في وفاة الشاب، وأكد شهود عيان أن الشاب سقط على الأرض عندما حاول الهروب من على مواسير الصرف الصحي الخاصة بالعقار.

تم تفريغ الكاميرات الموجودة في العقارات المجاورة، وعثر على مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط شاب من غرفة نوم عشيقته من الطابق الـ 13عشر في منطقة الهرم تم تحرير محضر بالواقعة وتم التحفظ على الزوجة المتهمة بممارسة الرذيلة لسماع أقولها في الواقعة بعد أن اتهما زوجها بممارسة الزنا.

المصرى اليوم

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