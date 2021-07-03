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«كان لازم نعمل في مبارك زي القذافي».. مصطفى بكري يكشف بشاعة برلمان الإخوان ()

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«كان لازم نعمل في مبارك زي القذافي».. مصطفى بكري يكشف بشاعة برلمان الإخوان (فيديو) «كان لازم نعمل في مبارك زي القذافي».. مصطفى بكري يكشف بشاعة برلمان الإخوان ()

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كشف النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، كواليس قانون العزل السياسي الذي أصدره برلمان الإخوان.

وقال بكري، خلال لقائه مع برنامج «آخر النهار» عبر فضائية «النهار»: «يوم 8 أبريل 2012 عند فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، أعلن عمر سليمان أنه سيترشح، فانزعج الإخوان، ويوم 10 أبريل فوجئنا بعصام سلطان، يقدم صيغة قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يقضي بعزل ومنع كل من اشتغل مع الرئيس الأسبق حسني مبارك 10 سنوات».

وأضاف: «الصيغة شملت رئيس الجمهورية أو نائبه أو رئيس الوزراء أو أعضاء مكتب السياسات بالحزب الوطني أو أعضاء الأمانة العامة للحزب الوطني».

وأردف: «القانون قدمه عصام سلطان، لكنهم رأوا أن واحدا من الليبراليين يقدمه، فقدمه عمرو حمزاوي، للجنة التشريعية وحضر هو وعصام سلطان».

ولفت بكري إلى أنه رفض مشروع القانون وقال إنه غير دستوري وخطر على المجتمع، مردفا: «مشينا، وعملوا اجتماع سري من ورانا ووافقوا على مشروع القانون، وحصلت خناقة بيني وبين محمود الخضيري، إن محدش دعانا في هذا الاجتماع».

وتابع: «بدل الخضيري ما يقول كلام موضوعي، قال إحنا شرعية ثورية، وكان لازم نقتل مبارك في بيته، وعمر سليمان في بيته، قلت له إنت رئيس محكمة جنايات القاهرة كيف تتحدث بهذه اللغة، قال كان لازم نعمل زي ما اتعمل في القذافي».

واستطرد: «الإخوان أعدوا قانون العزل في برلمان 2012، وقلت نضيف أعضاء لجنة السياسات قالوا لا، لأن عمرو حمزاوي كان عضو في لجنة السياسات، بينما القانون كان هدفه أحمد شفيق وعمر سليمان».

المصرى اليوم

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