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كشف النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، كواليس قانون العزل السياسي الذي أصدره برلمان الإخوان.
وقال بكري، خلال لقائه مع برنامج «آخر النهار» عبر فضائية «النهار»: «يوم 8 أبريل 2012 عند فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، أعلن عمر سليمان أنه سيترشح، فانزعج الإخوان، ويوم 10 أبريل فوجئنا بعصام سلطان، يقدم صيغة قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يقضي بعزل ومنع كل من اشتغل مع الرئيس الأسبق حسني مبارك 10 سنوات».
وأضاف: «الصيغة شملت رئيس الجمهورية أو نائبه أو رئيس الوزراء أو أعضاء مكتب السياسات بالحزب الوطني أو أعضاء الأمانة العامة للحزب الوطني».
وأردف: «القانون قدمه عصام سلطان، لكنهم رأوا أن واحدا من الليبراليين يقدمه، فقدمه عمرو حمزاوي، للجنة التشريعية وحضر هو وعصام سلطان».
ولفت بكري إلى أنه رفض مشروع القانون وقال إنه غير دستوري وخطر على المجتمع، مردفا: «مشينا، وعملوا اجتماع سري من ورانا ووافقوا على مشروع القانون، وحصلت خناقة بيني وبين محمود الخضيري، إن محدش دعانا في هذا الاجتماع».
وتابع: «بدل الخضيري ما يقول كلام موضوعي، قال إحنا شرعية ثورية، وكان لازم نقتل مبارك في بيته، وعمر سليمان في بيته، قلت له إنت رئيس محكمة جنايات القاهرة كيف تتحدث بهذه اللغة، قال كان لازم نعمل زي ما اتعمل في القذافي».
واستطرد: «الإخوان أعدوا قانون العزل في برلمان 2012، وقلت نضيف أعضاء لجنة السياسات قالوا لا، لأن عمرو حمزاوي كان عضو في لجنة السياسات، بينما القانون كان هدفه أحمد شفيق وعمر سليمان».