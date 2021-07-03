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متظاهرون في البرازيل يخرجون ضد الرئيس وبطء توزيع لقاحات كورونا

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متظاهرون في البرازيل يخرجون ضد الرئيس وبطء توزيع لقاحات كورونا متظاهرون في البرازيل يخرجون ضد الرئيس وبطء توزيع لقاحات كورونا

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تظاهر آلاف في شوارع البرازيل اليوم السبت للمطالبة بإقالة الرئيس جايير بولسونارو وتوفير مزيد من اللقاحات لمكافحة جائحة ، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه البلاد ثاني أكثر موجات التفشي للفيروس فتكا في العالم بعد الولايات المتحدة.

وأعطت المحكمة العليا الضوء الأخضر يوم الجمعة لفتح تحقيق مع بولسونارو بشأن مخالفات مزعومة في شراء لقاح تم تطويره في الهند.

وكان من المقرر أصلا تنظيم الاحتجاجات في 24 يوليو، ولكن تم تقديم موعدها بعد تقديم أدلة على وجود مخالفات تتعلق بصفقة اللقاح هذه أمام لجنة تابعة لمجلس الشيوخ تعمل على التحقيق في أسلوب تصدي الاتحادية للجائحة.

وأدى بطء توزيع اللقاحات إلى تفاقم أزمة فيروس كورونا في البرازيل.

وذكرت تقارير وسائل الإعلام المحلية أنه وبحلول الساعة الثانية مساء بالتوقيت المحلي اجتذبت الاحتجاجات آلاف الأشخاص في 13 عاصمة ولاية على الأقل.

المصرى اليوم

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