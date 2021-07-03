الجيش العراقي يُكلف بحماية خطوط نقل الكهرباء

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كلّف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قوات الجيش بحماية خطوط نقل الطاقة الكهربائية، بعد هجمات تعرضت لها على مدى الأيام الماضية، وأدت إلى قطع التيار في اغلب المدن والمحافظات.

وجاء القرار العراقي أن يتولي قيادة العمليات المشتركة (الجيش) حماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية.

وأعلنت السلطات العراقية تعرض عدد من أبراج نقل الطاقة الكهربائية لهجمات في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين .

وأعلنت الحكومة العراقية في وقت سابق مقتل 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين، جراء تفجيرات طالت في الفترة الأخيرة، 61 برجا لنقل الطاقة الكهربائية في البلاد.

وعلى إثر الانقطاع الأخير، قرر الكاظمي تشكيل خلية لمواجهة نقص الكهرباء، وأعلن قبوله استقالة وزير الكهرباء ماجد حنتوش.