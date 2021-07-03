إيران: العنف الأمريكي ضد شعبنا متواصل عبر الإرهاب الاقتصادي

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اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن «العنف الأمريكي ضد الشعب الإيراني متواصل عبر الإرهاب الاقتصادي».

وفي تغريدة عبر «تويتر»، كتب ظريف: «في مثل هذا اليوم قبل 33 عاما أسقطت الولايات المتحدة طائرة الركاب الإيرانية بالرحلة رقم 655 وقتلت جميع ركابها البالغ عددهم 290 مدنيا».

وأضاف: «أنا كنت دبلوماسيا شابا حينها، رأيت رفض الولايات المتحدة الاعتذار عن هذه المأساة الإنسانية التي تسببت بها».

وتابع: «العنف الأمريكي ضد الإيرانيين بدأ منذ فترة طويلة ويتواصل اليوم أيضا عبر الإرهاب الاقتصادي».