أخبار عاجلة

تشديد الإجراءات الاحترازية قبل دخول لجان الثانوية العامة بالعجوزة -
تزامنًا مع الانخفاض العالمي .. سعر الذهب فى عمان الاثنين 12 يوليو 2021 -
«معيط»: إلزام الممول أو المكلف بالإفصاح عن رقم التسجيل الضريبي الموحد عند الإعلان عن السلع -
1.8 مليار جنيه.. نصيب الإنارة وإحلال شبكات الكهرباء بالمحافظات في العام المالي الجديد -
863 طالبا وطالبة ينتظمون في امتحان الاستاتيكا بأزهر المنيا -
تغييرات الخصوصية تعرض «واتساب» إلى شكاوى في الاتحاد الأوروبي -
مطروح : ألف سائح أجنبي زاروا المحافظة فى شهرين -
بمشاركة وزيرة الهجرة.. انطلاق معسكر الجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج بشرم الشيخ -
استئناف طلاب «علمي الثانوية» امتحاناتهم بشمال سيناء وسط إجراءات أمنية ووقائية -
تحرك مصري جديد بشأن سد النهضة .. وزير الخارجية يطالب باتفاق عادل وملزم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إيران: العنف الأمريكي ضد شعبنا متواصل عبر الإرهاب الاقتصادي

Print
إيران: العنف الأمريكي ضد شعبنا متواصل عبر الإرهاب الاقتصادي إيران: العنف الأمريكي ضد شعبنا متواصل عبر الإرهاب الاقتصادي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن «العنف الأمريكي ضد الشعب الإيراني متواصل عبر الإرهاب الاقتصادي».

وفي تغريدة عبر «تويتر»، كتب ظريف: «في مثل هذا اليوم قبل 33 عاما أسقطت الولايات المتحدة طائرة الركاب الإيرانية بالرحلة رقم 655 وقتلت جميع ركابها البالغ عددهم 290 مدنيا».

وأضاف: «أنا كنت دبلوماسيا شابا حينها، رأيت رفض الولايات المتحدة الاعتذار عن هذه المأساة الإنسانية التي تسببت بها».

وتابع: «العنف الأمريكي ضد الإيرانيين بدأ منذ فترة طويلة ويتواصل اليوم أيضا عبر الإرهاب الاقتصادي».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تزامنًا مع الانخفاض العالمي .. سعر الذهب فى عمان الاثنين 12 يوليو 2021

تزامنًا مع الانخفاض العالمي .. سعر الذهب فى عمان الاثنين 12 يوليو 2021

«معيط»: إلزام الممول أو المكلف بالإفصاح عن رقم التسجيل الضريبي الموحد عند الإعلان عن السلع

«معيط»: إلزام الممول أو المكلف بالإفصاح عن رقم التسجيل الضريبي الموحد عند الإعلان عن السلع

1.8 مليار جنيه.. نصيب الإنارة وإحلال شبكات الكهرباء بالمحافظات في العام المالي الجديد

1.8 مليار جنيه.. نصيب الإنارة وإحلال شبكات الكهرباء بالمحافظات في العام المالي الجديد

863 طالبا وطالبة ينتظمون في امتحان الاستاتيكا بأزهر المنيا

863 طالبا وطالبة ينتظمون في امتحان الاستاتيكا بأزهر المنيا