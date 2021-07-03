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واشنطن بصدد تصنيع صواريخ نووية مجنحة

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واشنطن بصدد تصنيع صواريخ نووية مجنحة واشنطن بصدد تصنيع صواريخ نووية مجنحة

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أعلن في الولايات المتحدة عن صفقة بقيمة ملياري دولار عقدتها القوات الجوية الأمريكية مع شركة Raytheon لتصنيع صواريخ مجنحة تحمل رؤوسا نووية، على أن تدخل الخدمة مع حلول سنة 2030.

ومن المقرر أن يكون مدى الصاروخ المطلق من الجو والمخصص لتزويده برأس قتالي نووي حوالي 2،5 ألف كم، على أن يدخل الخدمة في القوات الجوية الأمريكية قبل عام 2030.

وستتزود به قاذفات استراتيجية من طرازي B-52H Stratofortress وB-21 Raider.

وتتم الأعمال الخاصة بتصنيع الصاروخ الجديد ضمن مشروع Long Range Standoff LRSO الرامي إلى تطوير سلاح قادر على تجاوز منظومة الدفاع الجوي الشامل للعدو المحتمل.

المصرى اليوم

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