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الاحتلال: هاجمنا موقعا لإنتاج الأسلحة تابعا لحماس ومنصة لإطلاق الصواريخ

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الاحتلال: هاجمنا موقعا لإنتاج الأسلحة تابعا لحماس ومنصة لإطلاق الصواريخ الاحتلال: هاجمنا موقعا لإنتاج الأسلحة تابعا لحماس ومنصة لإطلاق الصواريخ

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء يوم السبت أنه هاجم موقعا لإنتاج الأسلحة تابعا لحماس ومنصة لإطلاق الصواريخ ردا على إطلاق البالونات الحارقة، مهددا بمواصلة هجماته.

وصرح الناطق بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن الجيش هاجم قاذف صواريخ وموقعا لإنتاج الذخائر، كما ضربت المقاتلات موقعا لإنتاج الأسلحة تابعا لحركة حماس ومنصة لإطلاق الصواريخ.

وأفاد بأن الهجمات جاءت ردا على استمرار إطلاق البالونات الحارقة على الأراضي الإسرائيلية.

وشدد على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل الرد بقوة على استمرار تلك المحاولات من قطاع غزة.

ونفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية أربع غارات على موقع في محررة نتسريم جنوبي غربي مدينة غزة، كما شنت ثلاث غارات على موقع في منطقة السودانية شمالي غربي مدينة غزة، بالإضافة إلى غارة على أرض زراعية في منطقة السودانية شمالي غربي مدينة غزة وموقعا للمقاومة جنوب مدينة غزة.

كما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي أرضا زراعية خالية غرب أبراج الكرامة بغزة.

المصرى اليوم

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