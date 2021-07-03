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قبرص تسعى للحصول على مساعدة من الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لمواجهة حريق غابات ضخم

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قبرص تسعى للحصول على مساعدة من الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لمواجهة حريق غابات ضخم قبرص تسعى للحصول على مساعدة من الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لمواجهة حريق غابات ضخم

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ناشدت قبرص شركاءها في الاتحاد الأوروبي وإسرائيل اليوم السبت تقديم المساعدة مع احتدام حريق غابات ضخم شمالي مدينتي ليماسول ولارنكا فيما وصفه مسؤول بأنه الأسوأ على الإطلاق.

وألحق الحريق، الذي أشعلته الرياح العاتية، أضرارا بما يقل عن ست بلدات في سفوح سلسلة جبال ترودوس وهي منطقة تغطيها غابات الصنوبر وشجيرات كثيفة الخضرة.

وقال تشارالامبوس ألكسندرو، مدير إدارة الغابات، لقناة أوميجا بقبرص إنه «أسوأ حريق غابات في تاريخ قبرص. وتُبذل جهود حثيثة للحيلولة دون عبور الحريق الجبال ووقفه قبل الوصول إلى ماتشيراس وهي غابة من أشجار الصنوبر.

ولحقت أضرار بعشرات المباني ولكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات. وانقطعت الكهرباء على نطاق واسع في المنطقة. وقال مسؤولون إن اليونان تعهدت بالمساعدة بطائرتين في الوقت الذي من المتوقع فيه أيضا تقديم مساعدة من إسرائيل.

وقال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس على تويتر «هذا يوم صعب للغاية بالنسبة لقبرص. كل آليات الدولة في تأهب والأولوية هي عدم خسارة الأرواح».

وقال بيان صادر عن رئيس الوزراء نفتالي بينيت إن إسرائيل قبلت نداء نيقوسيا للمساعدة وسترسل طائرات إطفاء إلى قبرص يوم الأحد. ولم يُعرف سبب الحريق الذي بدأ منتصف النهار. وشهدت قبرص موجة حارة هذا الأسبوع تجاوزت خلالها درجات الحرارة 40 درجة مئوية.

المصرى اليوم

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