أخبار عاجلة

تشديد الإجراءات الاحترازية قبل دخول لجان الثانوية العامة بالعجوزة -
تزامنًا مع الانخفاض العالمي .. سعر الذهب فى عمان الاثنين 12 يوليو 2021 -
«معيط»: إلزام الممول أو المكلف بالإفصاح عن رقم التسجيل الضريبي الموحد عند الإعلان عن السلع -
1.8 مليار جنيه.. نصيب الإنارة وإحلال شبكات الكهرباء بالمحافظات في العام المالي الجديد -
863 طالبا وطالبة ينتظمون في امتحان الاستاتيكا بأزهر المنيا -
تغييرات الخصوصية تعرض «واتساب» إلى شكاوى في الاتحاد الأوروبي -
مطروح : ألف سائح أجنبي زاروا المحافظة فى شهرين -
بمشاركة وزيرة الهجرة.. انطلاق معسكر الجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج بشرم الشيخ -
استئناف طلاب «علمي الثانوية» امتحاناتهم بشمال سيناء وسط إجراءات أمنية ووقائية -
تحرك مصري جديد بشأن سد النهضة .. وزير الخارجية يطالب باتفاق عادل وملزم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"التعليم" و"الصحة" تتفقان على تطعيم 5 ملايين طالب وطالبة الشهر الحالي

Print
استعدادًا للعودة الحضورية العام الدراسي المقبل لمَن تتجاوز أعمارهم 12 عامًا

كشف عددٌ من طلاب وطالبات المدارس من الفئة العمرية من 12-18 سنة عن حماستهم وسعادتهم بأخذ لقاح كورونا وزوال مخاوفهم ولاسيما بعد تشجيع أسرهم وأخذ والديهم التطعيم داعين زملاءهم إلى أهمية المبادرة وضرورة تلقي اللقاح حماية لأنفسهم وأسرهم ومجتمعهم، واستعدادًا للعودة للمدارس.

وكانت وزارتا الصحة والتعليم اتفقت على بدء تنفيذ برنامج إضافي مشترك لتلقي خمسة ملايين طالب وطالبة (ممن بلغت أعمارهم 12 سنة فأكثر) لقاح كورونا خلال الشهر الحالي، وذلك تأكيدًا للشراكة والتكامل مع الجهود الوطنية لمواجهة ؛ وسيشمل البرنامج مَنْ تبقى من المعلمين والمعلمات والهيئة الإدارية وطلاب وطالبات الجامعات، وأعضاء هيئة التدريس، والمتدربين والمتدربات، والهيئة التدريبية والإدارية في مؤسسات التدريب في القطاعين العام والأهلي، الذين لم يأخذوا اللقاح حتى الآن؛ وذلك استعدادًا للعودة الحضورية لجميع طلاب التعليم العام والجامعي والتدريب التقني مع استمرار التعليم المدمج إلكترونيًا.

وثمّن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ عاليًا حرص واهتمام ومتابعة القيادة الرشيدة -أيدها الله- على صحة وسلامة أبناء وبنات الوطن لأخذ اللقاح؛ تمهيدًا لعودة آمنة للدراسة حضوريًا، كما شكر وزير الصحة د.توفيق الربيعة وفريق العمل في مراكز تقديم اللقاحات على تعاونهم وجهودهم المخلصة. ()

لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد وزارة التعليم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الصحة: تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

تسجيل 6 وفيات و 468 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 6 وفيات و 468 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

السعودية تسجل 1112 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 1112 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الصحة الفلسطينية : حالتا وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الفلسطينية : حالتا وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا