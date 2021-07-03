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متحدث "الداخلية" يستعرض التحديثات الأمنية وإحصائية بعدد المخالفات في مؤتمر "كورونا"

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متحدث "الداخلية" يستعرض التحديثات الأمنية وإحصائية بعدد المخالفات في مؤتمر "كورونا" متحدث "الداخلية" يستعرض التحديثات الأمنية وإحصائية بعدد المخالفات في مؤتمر "كورونا"

متحدث

تعقد وزارة الصحة اليوم الأحد 24 من ذي القعدة الموافق 4 يوليو 2021 المؤتمر الصحفي لمستجدات (كوفيد-19) عند الساعة الـ 3:35 عصرًا.

وخلال المؤتمر يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، مستجدات اللقاح، والأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، وأبرز الاستفسارات الشائعة أخيرًا، وأبرز الإحصائيات.

ويستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، خلال المؤتمر التحديثات الأمنية، وإحصائية بعدد مخالفات الإجراءات الاحترازية، وتحديثات بلائحة مخالفات الحد من التجمعات والحجر الصحي المؤسسي.

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" على "تويتر".لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد وزارة الداخلية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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