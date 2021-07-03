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كشفت شركة مكسيكية للنفط والغاز أنه تم السيطرة على حريق اندلع، أمس الجمعة، في خط الأنابيب البحري التابع لها ويقع في خليج المكسيك، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات.

حيث تم تسجيل حريق في خط أنابيب بحري يقع على بعد 400 متر في مياه خليج المكسيك، مقابل ساحل جوايداد ديل كارمين بولاية كامبيتشي.

وظلت النيران مُشتعلة وتخرج من تحت الماء، طوال أكثر من خمس ساعات، قبل التدّخل من المسؤولين بالشركة عن طريق إغلاق صمامات الأنابيب وإيقاف تسرب الغاز، وبالتالي تم السيطرة على النيران، وفقًا لبيان أطلقته الشركة.

ويرجح أن سبب الحريق هو تسرب للهيدروكربونات من صمام تحكم على خط الأنابيب بين المنصات البحرية على عمق 78 مترا، وأشارت مصادر مطلعة إلى أن «3 سفن إطفاء تعمل في الموقع، فيما يواجه الغواصون صعوبة في عملهم نتيجة استمرار الحريق».

فيما لم تكشف الشركة ما الذي كان يشتعل على سطح الماء، لكن أوضح تقرير أطلقته أن عمال الشركة استعملوا النيتروجين لإخماد الحريق.

وانتشرت مقاطع الفيديو للنيران على سطح المحيط، غربي شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية، على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووصف الكثيرين تلك النيران بـ«عين النار»، بسبب ظهور الحريق في شكل دائري.

وتعد تلك الشركة المكسيكية أكبر منتج للنفط الخام، حيث يمثل إنتاجها اليومي أكثر من 40٪، البالغ حوالي 1.7 مليون برميل.